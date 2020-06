Obituário - 14/06/2020

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



14/06/2020 | 09:44



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 10 de junho

Narciso Rodrigues da Silva, 92. Natural de Nhandeara (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Ailton Vianei Ferreira, 70. Natural de Conceição do Rio Verde (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Santo André, quinta-feira, dia 11 de junho

José Maria dos Santos, 75. Natural de São Sebastião (Alagoas). Residia em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Santo André, sexta-feira, dia 12 de junho

Paulina Samsonas, 99. Natural da Lituânia. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 12. Jardim da Colina.

Manoel Cassiano Martins, 98. Natural de Porto Real Colégio (Alagoas). Residia na Vila Curuçá, em Sant André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Gonzaga Cavalcante, 97. Natural de Flores (Pernambuco). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Paroneti Costa, 95. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ramiro Ribeiro Ramos, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Santa Clara, em São Paulo, Capital. Barbeiro. Dia 12, em Santo André. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Maria de Jesus Dias Portela, 84. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Manoel de Morais, 83. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Oficial PM aposentado. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria Celeste Longo Garcia, 80. Natural de São Simão (São Paulo). Residia na Vila Mariana, em São Paulo, Capital. Dia 12, em Santo André. Bosque da Paz, em Vargem Grande (São Paulo).

Gerson Bento Alves, 79. Natural de Piripá (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar Pereira Cardoso, 75. Natural de Jundiaí (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 12. Bosque da Paz.

Almerinda de Jesus Oliveira Santos, 73. Natural de Alcobaça (Bahia). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nielson Novais de Souza, 63. Natural de Ipupiara (Bahia). Residia na Vila Nova Galvão, em São Paulo, Capital. Cozinheiro. Dia 12, em Santo André. Memorial Planalto.

Ademir Eugênio de Almeida, 60. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia em Santo André. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alice de Freitas Donini, 58. Natural de Jales (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Merendeira. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Santos Almeida, 58. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia na Vila Mazzei, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wagner Antonio Faga, 58. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Vieira dos Santos, 55. Natural de Londrina (Paraná). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Metalúrgico. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rafael Batista de Souza, 55. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iderli Patini de Savino, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Marcos Paulo dos Santos, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim da Conquista, em São Paulo, Capital. Ajudante geral. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa.

Edison Damião Ferreira de Souza, 41. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Moto-boy. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adenilson da Silva Gusmão, 38. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, na Capital. Dia 12, em Santo André. Autônomo. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, terça-feira, dia 9 de junho

João Mota Torres, 79. Natural de Mombaça (Ceará). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Genésio da Silva, 76. Natural de Bauru (São Paulo). Residia no Jardim Satélite, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Zenide da Silva Agolo, 66. Natural de Poções (Bahia). Residia na Vila Vitória, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quarta-feira, dia 10 de junho

Philomena Gosmano Faria, 90. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Lurdes Machado, 83. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Antonieta Rosa de Araujo, 82. Natural de Santa Maria do Suaçuí (Minas Gerais). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Phoenix.

Lídia Maria Oliveira, 75. Natural de Patrocínio Paulista (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Osvaldo Francisco, 73. Natural de Cássia dos Coqueiros (São Paulo). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Ana Batista, 70. Natural de Apucarana (Paraná). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Celina da Silva Ribeiro, 65. Natural de Sertãozinho (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Phoenix, em Santo André.

Durval Vitor de Lima, 64. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Fátima Brito da Costa, 62. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, quinta-feira, dia 11 de junho

Conceição Januária de Freitas, 96. Natural de Conselheiro Lafaiete (Minas Gerais). Residia em São Paulo. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa.

Henrique Osvaldo Maranesi, 91. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Palmira de Jesus Paiva, 90. Natural de Mirante do Paranapanema (São Paulo). Residia no Terra Nova I, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Delsa Rosa Silva Domingos, 85. Natural de Itauçu (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

José Carlos da Silva Moreira, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Ogalla dos Santos, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Planalto.

Josefa Pedro de Souza, 66. Natural de Rio Tinto (Paraíba). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Josias Leão, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Planalto.



São Bernardo, sexta-feira, dia 12 de junho

Norbert Anselm Maria Schafer, 84. Natural da Alemanha. Residia no Jardim Calux, bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Manoel Antonio da Silva 92. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Epitácio Barbosa, 84. Natural de Barretos (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Vale da Paz.

José Manoel Ferreira Irmão, 75. Natural de Carpina (Pernambuco). Residia no Centro de Diadema. Dia 10, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Maria Madalena Lima Velozo, 64. Natural de Teixeira (Paraíba). Residia em Diadema. Dia 10. Vale da Paz.



M A U Á

Catharina Peretti Oreste, 83. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Adelcino Pereira Guedes, 59. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Operador de máquinas. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Norival Gomes da Silva, 71. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Santo André. Cemitério São José.