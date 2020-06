Santo André inaugura centro médico na Vila Assunção

Da Redação



13/06/2020 | 20:02



A Prefeitura de Santo André entregou na tarde de hoje o Centro Médico de Especialidades. Com capacidade para realizar 7.000 consultas por mês, o equipemento está localizado em prédio de quatro andares na Rua Joaquim Távora, 134, na Vila Assunção, e atenderá pacientes encaminhados pelas unidades de saúde após agendamento prévio, de segunda a sexta, das 7h às 21h.

O prefeito Paulo Serra (PSDB) acompanhou a entrega do centro médico. “Este é o 18º equipamento de saúde entregue dentro do programa Qualisaúde. Nossa gestão inaugurou um novo equipamento a cada dois meses e meio. Quando analisamos os números da pandemia, percebemos que o resultado positivo não é apenas relacionado à eficiência no combate ao coronavírus. A restruturação na saúde e entrega de novas unidades também fez total diferença e permite que hoje possamos atravessar este momento difícil de uma forma mais confortável, apresentando números recordes de altas” comentou.

O Centro de Especialidades localizado na Avenida Ramiro Colleoni passará a ser unidade exclusiva para o atendimento de pacientes com casos suspeitos ou confirmados da Covid-19 e as consultas que eram realizadas no local vão passar a ser realizadas, a partir do dia 22, no novo Centro Médico de Especialidades que foi inaugurado ontem.