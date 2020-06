Fãs pedem que imagem de Britney Spears substitua estátuas racistas nos Estados Unidos

13/06/2020 | 19:10



Britney Spears continua sendo muito amada! A princesinha do pop está sendo alvo de uma petição que aponta o desejo de ter estátuas da cantora pela cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos.

Após manifestantes na Inglaterra derrubarem a imagem do comerciante de escravos Edward Colston e a jogarem em um rio, a depredação de monumentos se espalhou pelo mundo e inspirou o pedido dos fãs da voz de Toxic.

A abaixo-assinado hospedada no site Change.org pede ao governador do estado da Louisiana, John Bel Edwards, bem como a um senador e um deputado, que substituam as estátuas de confederados - que defendiam a escravidão no país - por bustos da loira.

Entre as justificativas para a homenagem estão:

O talento, força de caráter, superação de um colapso mental e ser uma inspiração para milhões.

Além de doações para a caridade, como para ajudar vítimas de enchentes no estado da Lousiana, onde Britney foi criada.

Até o momento, já são quase 16 mil assinaturas, e o número segue crescendo.