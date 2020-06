Luísa Sonza desabafa sobre onda de ódio que vem recebendo: Quero que as pessoas vejam como as mulheres são tratadas

13/06/2020 | 18:11



Luísa Sonza está passando por um período difícil. Se não bastasse seu recente fim de casamento, a cantora ainda está tendo que enfrentar os diversos comentários com discurso de ódio na internet.

Na última sexta-feira, dia 12, a artista lançou o clipe da música Flores, em parceria com Vitão. Mas o vídeo não foi recebido bem por algumas pessoas, que passaram a clicar no botão Não gostei do Youtube e a fazer comentários maldosos na plataforma.

Apesar das visualizações terem passado dos seis milhões, até a publicação deste conteúdo, a loira se sentiu afetada pela rejeição e preferiu não ficar quieta sobre os acontecimentos, se pronunciando neste sábado, dia 13.

Minha equipe queria privar os likes e deslikes. Eu não vou privar porque quero que as pessoas vejam como as mulheres são tratadas até quando só estão fazendo seu trabalho neste país. De verdade, estou feliz de ser a pessoa que passa por isso porque sei que não são todas que aguentariam como eu aguento todos esses anos. Sempre serei voz para nós, mulheres. Nunca ninguém vai me parar. Fiquem tranquilas, escreveu Luísa em uma publicação no Twitter.

O maior motivo da onda dos ataques foi seu divórcio com Whindersson Nunes, e posteriores boatos de traição. Porém, seu ex-companheiro não acredita em nada do que vem sendo dito e demonstrou total apoio à moça.

Quero deixar claro que não compactuo com nenhum tipo de hate. A tristeza dos outros me entristece. Não vejo justiça em julgar. Se você gosta de mim ou for meu amigo, não participe desse tipo de coisa, pediu o youtuber.

E acrescentou:

Não se façam de tontos, estou falando que não concordo com hate. Se juntar e ir em um lugar se vingar de algo, linchamento virtual, não ajuda nada, nem ninguém, nem a você alimentando esse hábito.