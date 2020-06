Marina Ruy Barbosa comenta dia em que conheceu o marido Alexandre Negrão: - Estava desconfiada

13/06/2020 | 18:10



Após quatro anos de casamento, Alexandre Negrão segue sendo o eterno namorado de Marina Ruy Barbosa. E a prova disso foram as declarações que o casal trocou durante uma live no Dia dos Namorados para o TikTok.

Na última sexta-feira, dia 12, a ruiva falou sobre seu relacionamento e relembrou quando os dois começaram a namorar.

- Na minha visão, ele já queria há muito tempo, ele já estava me perseguindo, stalkeando... e aí ele descobriu que eu ia passar Ano Novo em Noronha e foi também. Cheguei na praia, ele estava com duas amiguinhas, e trocamos olhares. Achei ele gatinho, eu estava solteira. Em Noronha não tem tanta gente assim e todo mundo se fala, e ele ficou rondando o lugar onde eu estava. Ele deu umas 20 voltas enquanto eu estava ali com meu grupo também, tipo mosca de padaria, mas a mosca mais linda que já vi, brincou ela.

E continuou:

- Trocamos telefone e combinamos de jantar. Jantamos no dia 1 e iria embora no dia 2.

Xande, então, descreveu o estado de espírito de sua amada:

- Marina estava desacreditada no amor.

A atriz não discordou:

- Eu comecei muito nova e as pessoas fazem muita fofoca, eu estava desconfiada. Perguntei a umas amigas em comum. Elas disseram que você era legal, discreto.

Marina, que já revelou detalhes sobre o primeiro encontro com o atual marido e como foi seu pedido de casamento, acabou tendo mais dois encontros com o piloto e logo foi pedida em namoro.

Sobre o período de isolamento social, a artista contou que está passando com a pessoa certa.

- Xandinho é um baita companheiro, ele me apoia nos meus sonhos, quando eu tenho minhas crises de ansiedade... Isso é muito importante para um relacionamento ser saudável, declarou.

A Eliza de Totalmente Demais finalizou a transmissão dizendo que iria comemorar o Dia dos Namorados comendo pizza e assistindo a séries.