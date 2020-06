Justiça libera ex-técnico do Mesc para trabalhar

Da Redação



13/06/2020 | 17:46



O ex-técnico de ginástica artística do Mesc (Movimento de Expansão Social Católica), da equipe de São Bernardo e da Seleção Brasileira Fernando de Carvalho Lopes conseguiu na Justiça o direito de voltar a trabalhar. Acusado de abuso sexual por cerca de 40 atletas, por episódios que teriam ocorrido entre 1999 e 2006, Lopes havia sido banido do esporte em março do ano passado, por decisão do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica).

O ex-técnico conseguiu uma liminar pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Sergipe (Pernambuco), que suspenseu a sua pena até que o mérito da ação de seu recurso seja julgado pelo pleno do TJ-PE.

Na justiça desportiva, Lopes foi condenado em primeira instância, em novembro de 2018, a 1.440 dias de suspensão e multa de R$ 300 mil.

Em março do ano passado, já em segunda instância, o ex-técnico foi considerado culpado por constranger alguém, mediante violência, grave ameaça ou por qualquer outro meio e também por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sendo banido do esporte e multado em R$ 1,6 milhão.

Lopes também é réu em processo criminal na 2ª Vara de São Bernardo sob acusação de abuso sexual e pode ser condenado a até 150 anos de prisão.