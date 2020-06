Manifestantes protestam contra Bolsonaro em Mauá

Do Diário do Grande ABC



13/06/2020 | 16:01



Cerca de 40 pessoas participaram neste sábado de manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) em Mauá. O ato aconteceu na Praça da Matriz e reuniu aproximadamente 40 pessoas.



De acordo com os organizadores, as manifestações no Grande ABC seguem as últimas ocorridas em São Paulo e em outras cidades do Brasil, com pautas sobre defesa da democracia, críticas ao presidente e pedido de melhor gestão da saúde durante o período de pandemia do novo coronavírus. Não houve confrontos.

Sobre os motivos alegados pelos organizadores para a escolha de Mauá para os atos de hoje foram que a cidade tem a “maior taxa de mortalidade” e que denúncia de superfaturamento na construção do hospital de campanha pioram a situação”.



Esta é primeira vez que o Grande ABC recebe manifestações contra o governo federal de forma organizada. Na semana passada houve tensão em frente ao Palácio do Planalto, já que manifestantes favoráveis e contrários ao governo se reuniram em locais aproximados.



Para amanhã estão programadas manifestações para São Bernardo, a partir das 10h, em frente à praça da Igreja Matriz, no Centro.

Organizadores dizem ter orientado para que pessoas de grupos de risco não participem das manifestações, uso de máscaras de proteção e respeito ao distanciamento mínimo.