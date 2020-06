Caixa paga auxílio emergencial a 4,9 milhões na próxima semana

Francisco Lacerda

Diário do Grande ABC

Com agências



13/06/2020 | 14:38



A Caixa anunciou neste sábado que vai liberar na próxima semana o pagamento dos R$ 600 da primeira parcela do auxílio emergencial a 4,9 milhões de pessoas que estavam à espera para receber o benefício. O total disponibilizado é de aproximadamente R$ 3,2 bilhões.



Por ter sido admitido no programa recentemente, esse grupo receberá o valor na próxima semana, dias 16, aos nascidos entre janeiro e junho; e 17, aos que têm no registro de nascimento as datas entre julho e dezembro. Cerca de 8,3 milhões que já receberam a primeira parcela, em maio, ainda aguardam a liberação da segunda. Esperam também que a Caixa libere, em breve, as datas de seus pagamentos.

Os beneficiários poderão movimentar digitalmente os recursos utilizando o aplicativo Caixa Tem, que permite transações e pagamentos com QR Code. Já para o saque em dinheiro há o calendário próprio, iniciando em julho e variando a cada dia de acordo com a data de nascimento. Caso não sejam usados para pagamentos por meios eletrônicos, serão transferidos automaticamente para contas indicadas pelos beneficiários, que poderão fazer o saque a partir do dia 6 de julho.

De acordo com o site da instituição bancária, a definição de datas específicas segue o calendário fixado pelo Ministério da Cidadania, adotado para evitar aglomerações nas agências. No início do pagamento do auxílio foram registradas longas filas no Grande ABC e no restante do País.

“Os beneficiários podem consultar se o cadastro foi aprovado pelos canais oficiais da Caixa: site auxilio.caixa.gov.br e aplicativo CAIXA | Auxílio Emergencial”, informa o site da instituição.