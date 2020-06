Ludmilla e Brunna Gonçalves elogiam Rodrigo Simas e Agatha Moreira em papo

13/06/2020 | 13:10



Ludmilla, que comemorou um ano de sua declaração sobre bissexualidade, aproveitou o Dia dos Namorados ao lado da esposa Brunna Gonçalves, que mostrou um pouco dessa celebração na última sexta-feira, dia 12. Em seu Instagram, a dançarina publicou uma foto em que aparece aos beijos com Ludmilla em uma banheira. Na legenda, Brunna escreveu:

Feliz Dia dos Namorados pra minha eterna namorada, minha esposa, minha vida, meu tudo! Obrigada por tanto amor, cumplicidade e por me fazer a mulher mais feliz do mundo! Eu te amo!

Minha metade!, comentou Ludmilla.

Conversa Entre Casais

Ludmilla e Brunna Gonçalves casaram em 16 de dezembro de 2019 e estão passando a quarentena juntas. Durante o programa Conversa com Bial, que foi ao ar na última sexta-feira, dia 12, as duas elogiaram o casal Agatha Moreira e Rodrigo Simas, que também participou do programa:

- A gente ama!

Rodrigo e Agatha revelaram que estão passando a quarentena juntos, mas que respeitam o espaço um do outro, e, às vezes, por exemplo, ficam em quartos separados.

E Ludmilla acabou revelando que sentia atração por Brunna mesmo antes de começarem a se relacionar:

- Desde a primeira vez que vi ela senti uma coisinha diferente.