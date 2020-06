13/06/2020 | 12:11



Quem estava aguardando a já tradicional foto da sacada do palácio de Buckingham com toda a família real reunida para as comemorações do aniversário da rainha, se decepcionou.

A monarca, que completou 94 anos de idade em abril, assistiu sozinha uma serenata dos guardas reais, no castelo de Windsor, na manhã desse sábado, dia 13.

A comemoração em junho, chamada Trooping of the Colour, é tradição desde 1955, e é a primeira vez que elas tiveram que ser reduzidas - tudo por conta da pandemia de coronavírus.