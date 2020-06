Ana, do Anavitória diz que Tiago Iorc está impedindo regravação de Trevo: Me dói muito

13/06/2020 | 11:10



A live da dupla Anavitória bombou na internet e não só por causa das músicas!

Um desabafo de Ana Caetano fez a internet se mobilizar. Antes de cantarem seu maior hit, Trevo, ela, muito emocionada, falou um pouco sobre a canção:

- A música que a gente vai cantar agora é muito especial na nossa carreira, muito forte no meu coração. Escrevi ela em 2015, e convidei um amigo para escrever comigo. Esse amigo escreveu, me deu um refrão lindo, que a gente ama muito. (...) Foi um momento muito lindo na nossa carreira e foi muito poderoso porque abriu muitas portas e foi muito especial.

E depois, revelou que esse tal amigo, que é o outro compositor da música, ou seja, Tiago Iorc, está impedindo sua regravação:

- Essa semana a gente recebeu uma notícia um pouco estranha e um pouco triste também, que esse outro autor da música está impedindo a gente de regravar a nossa música, em um projeto que vamos lançar. E eu só queria falar que o meu entendimento de arte é muito pras pessoas. A partir do momento que passa pra mim e vai pro mundo, ela não é minha.

Com a voz embargada, ela terminou:

- Me dói muito isso acontecer. Espero que essa música nunca seja interrompida, os caminhos dela, e espero que essa pessoa receba essa mensagem, porque é com todo o meu coração.

Em 2019, inclusive, as meninas e Iorc terminaram uma parceria comercial. Após o desabafo, a internet imediatamente se mobilizou a favor das duas, inclusive subindo uma tag nada simpática falando de Iorc: narcisista do c*****o:

Sempre quis cancelar o Tiago Iorc mesmo, comentou uma internauta.

O Tiago Iorc fez Anavitória chorar? Agora ele irritou os fãs MPB BR.