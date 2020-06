Santo André atinge R$ 1 bi investidos em obras desde 2017

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/06/2020 | 00:01



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), realizou ontem à tarde coletiva de imprensa para apresentar o início das obras do complexo viário Cassaquera, obra que vai facilitar a ligação da Avenida dos Estados com o Centreville e o Rodoanel, além de canalizar o Córrego Cassaquera. Entretanto, o chefe do Paço andreense aproveitou a oportunidade para celebrar o que ele descreveu como “feito histórico para a cidade”: superou R$ 1 bilhão de investimento em estruturas para o município em único mandato (que iniciou em 2017). Segundo relação fornecida pela Prefeitura, foi R$ 1.035.140.870,39 aportado entre construções e recuperações em contratos novos e outros que estavam paralisados (veja relação abaixo).



A maior parte da verba veio de duas fontes: do BID (Banco Internacional de Desenvolvimento), com US$ 62,5 milhões para mobilidade urbana, e da CAF (Corporação Andina de Fomento), que é o banco de desenvolvimento da América Latina, US$ 50 milhões (destinados ao Semasa – Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) para intervenções de infraestrutura e combate às enchentes. “Essa obra (Cassaquera) é uma das mais importantes da nossa gestão. Resultado do trabalho de recuperação financeira da cidade, que permitiu que a gente voltasse a receber recurso do governo federal, do governo do Estado e de bancos internacionais. E com esta obra atingimos marca histórica: nunca em uma gestão se investiu R$ 1 bilhão em obras entregues ou em execução na cidade”, exaltou o prefeito. “Não é plano, promessa ou daqui a pouco. É R$ 1 bilhão em execução no maior pacote de investimentos da história de Santo André com o início dessa obra”, completou.



CASSAQUERA

Ao lado do deputado federal Alex Manente (Cidadania), Serra anunciou as construções da nova Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo, com 1,7 quilômetro de extensão, duas pistas, cada uma com três faixas de rolamento (entre a Avenida Giovanni Batista Pirelli e a Rua Fernando Costa), e sete travessias para pedestres por sobre o Córrego Casaquera (duas novas e cinco readequadas), que será canalizado. A projeção é de 18 meses para conclusão.



“Esta obra tem uma importância logística, em continuidade ao corredor Cassaquera, que vem lá da Avenida dos Estados e vai ligar ao Centreville, ao Rodoanel”, explicou o prefeito, que destacou a importância de Alex Manente para a obra. “Teve participação fundamental para a aprovação no Senado deste contrato com a CAF. Conseguimos na última sessão antes do recesso. A não aprovação naquele momento significaria atraso de pelo menos 90 dias no início dessa obra.



Além da parte relativa ao Cassaquera (que custará cerca de R$ 40 milhões), o projeto denominado Sanear Santo André contempla ainda a instalação de 20 ecopontos pela cidade e uma central de monitoramento de chuvas e intervenções de drenagem do corredor Guarará (com a construção do piscinão ou sob o Parque da Juventude ou na Vila América). “Mas lá tem a questão da desapropriação que está sendo medida e calculada. Então estamos trabalhando com essas duas hipóteses. O que a gente quer é apresentar solução definitiva para resolver o problema de transbordamento do Guarará. Até o fim do ano a gente deve ter essa definição”, encerrou o prefeito.