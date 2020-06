Olho na Sabesp

Do Diário do Grande ABC



12/06/2020 | 23:59



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) assina na segunda-feira o contrato para distribuir água em Mauá. Será a sexta das sete cidades da região a entregar a operação do serviço à empresa paulista – a exceção é São Caetano, que segue sob cuidado de competente autarquia municipal, o Saesa. Fato relevante comunicando o negócio ao mercado foi publicado ontem. A ampliação do domínio da estatal no Grande ABC exige idêntida contrapartida fiscalizatória dos órgãos locais de controle, como as Câmaras, para que o quase monopólio não descambe para a precarização do sistema.

Não há razões para se duvidar da eficiência da Sabesp na operacionalização dos serviços. Pelo contrário. A competência da companhia é reconhecida internacionalmente, com ações sendo negociadas na bolsa de valores de Nova York, Estados Unidos. Ocorre que a mínima acomodação, natural em ambientes sem concorrência, pode prejudicar o relacionamento com os consumidores, sempre a parte mais frágil da relação. Quanto mais a empresa se agiganta, mais é preciso acompanhar-lhe os passos de perto.

Em Santo André, por exemplo, onde a Sabesp assumiu, após formalização do acordo em 31 de julho do ano passado, a distribuição da água e a coleta de esgoto, com a promessa de ampliar os dois serviços, universalizando-os, a evolução do contrato ainda depende de análise mais rigorosa. Ausência de pormenorizada análise semestral certamente se deu por causa do surgimento da pandemia. Sabe-se, todavia, que existem problemas pontuais que precisam ser discutidos e solucionados.

Por enquanto, o acordo assinado com Santo André foi extremamente positivo para a empresa paulista. Balanço da Sabesp atribuiu ao início das operações no município parte do lucro líquido de R$ 1,2 bilhão obtido no terceiro trimestre de 2019. Entre julho e setembro, o valor foi 113,9% superior aos R$ 565,2 milhões conquistados no mesmo período do ano anterior. Os acionistas certamente ficaram satisfeitos, mas ainda não se sabe se o mesmo aconteceu com os clientes andreenses.