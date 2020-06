Decretos são publicados com regras de retomada da economia

Daniel Tossato

Vanessa Soares

Do Diário do Grande ABC



13/06/2020 | 00:01



As prefeituras do Grande ABC publicaram os decretos com as regras para a reabertura da atividade econômica da região dentro da Fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, iniciativa do governo do Estado, sob comando de João Doria (PSDB), para a retomada da economia em meio à pandemia do novo coronavírus. Comércios, concessionárias, escritórios e shoppings estão autorizados a abrirem as portas, de forma limitada, a partir de segunda-feira.



Os estabelecimentos deverão respeitar normas de isolamento físico e de horário, assim como seguir regras de higiene rígidas, como evitar aglomerações, aferir temperatura dos clientes e funcionários, restringir o acesso, impor uso de máscara e disponibilizar álcool em gel.



Ontem, as prefeituras de São Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já tornaram públicos os regulamentos de funcionamento. As administrações de Santo André, São Caetano e Diadema publicam seus decretos hoje (veja os horários e quais estabelecimentos estão autorizados a funcionar a partir de segunda-feira no quadro ao lado).



São Bernardo determinou que os setores avalizados para o regresso deverão garantir que não haja aglomeração e respeitar o distanciamento de 1,5 m entre as pessoas, além das demais regras sanitárias. Os comércios que não cumprirem as normas terão suas atividades interrompidas. A fiscalização ficará a cargo da vigilância sanitária, com apoio da GCM (Guarda Civil Municipal). Moradores poderão denunciar o descumprimento destas medidas por meio do número 153 e do aplicativo São Bernardo na Palma da Mão.



“Fazemos um apelo para que os estabelecimentos autorizados cumpram essas medidas e incentivem, sempre que possível, o teletrabalho e o home office, principalmente para pessoas de grupo de risco e mães com filhos pequenos em idade escolar. A continuidade desta flexibilização depende de todos nós. Se houver um relaxamento das medidas de proteção, corremos o risco de retroceder. A retomada deve ser responsável, porque o vírus continua fazendo vítimas”, disse o prefeito Orlando Morando (PSDB).



O decreto são-bernardense também estabelece regras para o retorno de atividades em igrejas e templos religiosos e cultos de qualquer gênero, entre 7h e 20h. Para isso, a igrejas deverão limitar a duração de missas e cultos a no máximo 60 minutos, com intervalo mínimo de duas horas, desde que haja total desinfecção do local entre um culto e outro.



As prefeituras da região também informaram que deverão normalizar o transporte coletivo – com objetivo de impedir aglomeração dentro dos ônibus – e regressar com o serviço de estacionamento rotativo, conhecido como Zona Azul.