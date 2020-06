Passos de Bruno Covas olhados com cautela

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



13/06/2020 | 00:01



As cidades do Grande ABC poderão retomar as atividades econômicas na segunda-feira depois de série de entreveros com o governo do Estado e com o prefeito Bruno Covas (PSDB), da Capital. O diálogo com a gestão João Doria (PSDB) foi de certa forma retomado, mas o receio dos chefes de Executivo da região com os próximos passos de Bruno Covas é latente. Tanto que há prefeito das sete cidades que pensa em levar ao governador e ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi (PSDB), uma sugestão para limitar o raio de ação de Covas no debate. Isso porque qualquer atitude em São Paulo impacta diretamente nas demais cidades – até mesmo no Interior, uma vez que há moradores de municípios como Jundiaí e Campinas que trabalham diariamente na Capital. Há o temor que flexibilização maior em São Paulo possa trazer o chamado efeito ioiô, de abertura e fechamento do comércio, algo que os especialistas dizem ser mais danoso que um lockdown.

PL de S.Bernardo – 1

O PL de São Bernardo tem novo presidente. Diogo Reis vai dirigir a legenda depois de vencer uma queda de braço nos bastidores da política. Isso porque a legenda, que estará no arco de aliados da futura candidatura do ex-prefeito Luiz Marinho (PT), sofreu pressão para que o ex-prefeiturável Evandro de Lima (PL) assumisse a direção da sigla. Diogo Reis passou pelo PV e também trabalhou no mandato do vereador Mauro Miaguti (DEM). Desde o fim do ano passado, atua na frente da coordenação da montagem da chapa de candidatos a vereador que darão suporte à pré-candidatura de Marinho à Prefeitura.

PL de S.Bernardo – 2

Diogo Reis admite que a influência do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano e principal figura do partido no Grande ABC, o auxiliou para assumir a presidência da sigla em São Bernardo. “No começo houve certa resistência, mas consegui conversar com os demais presidentes de partido. Vou trabalhar para fortalecer muito o PL na região”, comentou Diogo. “Vejo a política como política de transformação e tenho atuação próxima do terceiro setor por já ter trabalhado com o Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo)”, emendou. Em São Bernardo, o PL tem um vereador: Índio.



Emendas

O deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL), com domicílio eleitoral em São Bernardo, encaminhou emendas para o Grande ABC, para que os recursos sejam empenhados no combate à disseminação do novo coronavírus na região. Serão R$ 300 mil para São Bernardo, outros R$ 300 mil para São Caetano e R$ 200 mil para Ribeirão Pires. “A saúde já tem sido prioridade no meu mandato. Ano passado 94% dos recursos que encaminhei foram para este setor. Continuo priorizando a saúde e já estou pleiteando mais investimentos para que outros municípios também sejam contemplados”, disse o parlamentar.



Não é hora

O comerciante Filipe dos Anjos, um dos mais conhecidos observadores da política de Diadema, avisou que não abrirá sua tradicional loja de roupas no calçadão da Avenida Antônio Piranga, a despeito de o município ter autorizado o funcionamento de estabelecimentos semelhantes ao seu. “Não vou abrir. Não é hora”, discorre. Ele confeccionou material mostrando que o Brasil tem marca de 44 mil mortos pelo novo coronavírus.



Prévia à vista

O Psol de São Caetano pode passar por processo de prévias para escolher o futuro candidato do partido à Prefeitura. O ex-vereador Horácio Neto, apoiado pela maioria da sigla, deve enfrentar uma disputa interna contra Daniel Lima, ligado à juventude da legenda. A definição está programada para sair nos próximos dias, já que, a partir do mês que vem, é necessário realizar convenções para registro dos candidatos.



Finanças

O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC será sede do 19º Encontro da Assefin-SP (Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo), no dia 24 de julho. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o evento deste ano será por meio de videoconferência. Evidentemente que os reflexos orçamentários trazidos pela Covid-19 serão o tema principal.