Protestos contra Bolsonaro acontecem neste fim de semana no Grande ABC

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/06/2020 | 20:38



Duas cidades do Grande ABC receberão manifestações contra o governo federal, sob comando de Jair Bolsonaro (sem parido), durante o fim de semana.



Neste sábado, por volta das 14h, manifestantes deverão se reunir na Praça da Matriz, em Mauá, e no domingo, às 10h, os participantes marcaram ato em frente à praça da Igreja Matriz, no Centro de São Bernardo.



Conforme os organizadores dos atos, as manifestações no Grande ABC deverão seguir as últimas ocorridas na Capital e em outras cidades do Brasil. As pautas principais serão a defesa da democracia, críticas a Bolsonaro e o pedido de melhor gestão da saúde durante período de pandemia do novo coronavírus na região. Eles classificam as manifestações como antifascistas.



Nos últimos fins de semana, manifestantes têm se reunido na Avenida Paulista ou no Largo da Batata, na Capital, onde expõem o descontentamento com o governo Bolsonaro. Em dois atos pelo menos houve confronto com a PM (Polícia Militar), já que, nos mesmos locais, simpatizantes de Bolsonaro também se encontram para demonstrar apoio ao Palácio do Planalto.



Esta será a primeira vez que o Grande ABC recebe manifestações contra o governo federal de forma organizada. Na semana passada houve tensão em frente ao Palácio do Planalto, já que manifestantes favoráveis e contrários ao governo se reuniram em locais aproximados.



A Prefeitura de São Bernardo afirmou que a GCM (Guarda Civil Municipal) irá acompanhar a manifestação. A administração informou que a Rua Marechal Deodoro estará interditada para a passagem de veículos, o departamento de trânsito também estará no local para prestar apoio.



A administração de Mauá não informou se acompanhará o ato na cidade.