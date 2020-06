XP mira o Interior Paulista para construir sede futurista

Wilson Marini

Da APJ



15/06/2020 | 07:00



Os mais de 1,7 mil funcionários da XP Inc. foram surpreendidos quinta-feira (11) com um e-book impactante feito pela empresa para contar os seus planos de mudança. Batizado de “XP de qualquer lugar”, o livro traz a visão de futuro do grupo e de seu fundador e CEO, Guilherme Benchimol, e anuncia uma nova sede no Interior de São Paulo. A notícia do empreendimento foi dada pelo blog NeoFeed, em matéria de Carlos Sambrana, e confirmada pelos sites econômicos Valor Investe e InfoMoney, entre outros. Chamada de XP Villa, a nova sede deverá ser construída nos moldes da grande sede que a Apple ergueu em Cupertino, na California, nos EUA, e ficará a uma hora de distância da capital paulista. O NeoFeed confirmou que o terreno onde será erguida a sede já está sendo negociado, e três cidades nesse raio estão no páreo. A nova sede abrigará os funcionários da empresa, contará com experiências para clientes, anfiteatro e até um hotel, como se fosse um câmpus. "O mundo mudou. Temos de admitir. Não sabemos claramente como será o futuro. Ainda não temos resposta para todos os desafios à frente", ressalta Benchimol no texto de abertura, numa provável menção aos tempos desruptivos de pandemia.



Sonhos

“Passamos a nos perguntar: e se pudéssemos ter em casa infraestrutura igual ou melhor que a do escritório? E se promovêssemos interações sociais ainda mais fortes do que as que tínhamos antes?”, indaga Guilherme Benchimol no prefácio do e-book.



Home office para sempre

Além da medida de erguer uma sede que muda todos os patamares para uma empresa que trabalha no mercado financeiro, a companhia também anunciou que o home office será oficializado para sempre. Os funcionários poderão trabalhar de qualquer lugar, sem necessidade de ir ao escritório.



Alguns trechos sobre a XP Villa no Interior Paulista:

? “Não temos mais uma sede concentrada em lajes corporativas no bairro do Itaim Bibi na capital paulista. Não nos apinhamos mais em andares, nem ficamos parados em filas de estacionamento, na garagem do escritório, para retornar para casa no final do dia. Não deixamos de ter uma sede. Ela só mudou de lugar e de finalidade. Despedimo-nos dos arranha-céus à beira do rio Pinheiros para buscar um espaço que tenha mais a nossa cara. Um espaço de convivência”.

? “Chegar na Villa XP é fácil, pois está próxima de aeroportos, e o acesso rodoviário também é possível desde São Paulo através de rodovias de excelente qualidade. Também temos nosso próprio heliponto. Logo na chegada, é perceptível o conceito moderno e futurístico. A arquitetura da Villa XP se molda no meio de árvores altas, com suas fachadas de vidro. Foi projetada com profundo cuidado com o meio ambiente e com as comunidades locais”.

? “O complexo é alimentado 100% por energia renovável. Ecologicamente correto, há tecnologia de reaproveitamento de água e uso abundante de materiais sustentáveis”.

? “Você começa o tour pelo nosso Showroom. A primeira parada é uma sala de cinema 4D, em forma de domo, para assistir a um vídeo marcante que resume a nossa história, propósito e valores. Na saída do cinema, você atravessa um corredor com fotos, obras de arte, objetos que marcaram nossa história e um painel interativo com a linha do tempo, desde a nossa fundação como XP Investimentos — numa sala de 25 m2 em Porto Alegre, em 2001 —, passando pelo IPO na bolsa americana Nasdaq, no final de 2019, até o marco de nos transformarmos em uma empresa 100% remota em 2020”.

? “A sala seguinte é ampla. Nela, você pode aproveitar para observar um grande painel digital, mostrando onde estão os colaboradores da XP Inc. espalhados pelo mundo e, em tempo real, a quantidade de e-mails, mensagens e ligações que estão sendo trocados entre eles, além da imagem em vídeo daqueles que estiverem com a câmera ligada”.

? “A Villa XP foi pensada e construída para estimular a convivência entre pessoas. (...) Todos os espaços da Villa XP têm mesas e poltronas para conversas entre clientes, colaboradores e parceiros. São espaços livres e abertos para bate-papos profissionais ou pessoais. Em meio a tudo isso, o espaço do Café, uma praça no coração do campus: o lugar ideal para conhecer pessoas e marcar conversas com colegas e clientes”.

? “Seguindo o tour pelo eixo sul, você verá o complexo esportivo, com quadras de tênis, campo de futebol, quadra de basquete, pista de corrida, piscina e academia. Apesar de trabalharmos remotamente, sempre temos colaboradores visitando a Villa XP, seja para reuniões, dinâmicas de equipe ou eventos. Por isso, o complexo esportivo está sempre movimentado, além de ser frequentemente utilizado para competições e campeonatos organizados pelos colaboradores”.



Tecnologia anticorona

A startup BioLambda desenvolveu linha de equipamentos que emitem radiação ultravioleta C (UVC) para descontaminação de máscaras, objetos, superfícies e ambientes, que contribuem para redução dos riscos de contaminação pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Desenvolvido exclusivamente para descontaminação de máscaras de proteção N95 ou de tecido, o UVMasks possibilita a desinfecção de quatro máscaras em um período de cinco minutos.



Pauta da Assembleia Legislativa

Órgãos públicos de todo o Estado serão obrigados a instalar salas para que servidoras e funcionárias terceirizadas possam amamentar seus filhos, se for aprovado projeto de lei que será discutido pelos deputados estaduais.