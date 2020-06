Netflix anuncia produção de Casamento às Cegas Brasil

12/06/2020 | 19:10



a Netflix não desaponta na hora de renovar as produções de seu catálogo e recheá-lo de produções originais e em 2021 não será diferente. Depois do sucesso que a versão americana de Casamento às Cegas fez, a Netflix Brasil anunciou que a versão brasileira do reality chegará no streaming no ano que vem!

Em Casamento às Cegas Brasil, solteiros que buscam ser amados por quem realmente são, e não por sua aparência física, escolhem a pessoa com quem desejam passar o resto da vida sem poder vê-la. Para isso, os participantes conversam através de cabines individuais para que possam fazer sua grande escolha. Após o pedido de casamento, os dois apaixonados poderão, finalmente, se ver.

Junto com com a versão brasileira de Casamento às Cegas chegará o Brincando com Fogo Brasil. Diferentemente do primeiro, homens e mulheres solteiros se conhecem em um paraíso tropical para que possam passar férias inesquecíveis juntos. Porém, para que possam levar um prêmio grandioso para a casa, os participantes precisam negar qualquer tipo de contato físico até o final da temporada para que, assim, possam criar uma conexão mais profunda. Caso contrário, o prêmio diminuirá a cada deslize.

A versão brasileira de Dating Around, o reality O Crush Perfeito, estreará seus seis episódios no dia 10 de julho. pessoas de gêneros e orientações sexuais diferentes saem de aplicativos e plataformas de namoro para buscar um novo amor em São Paulo. Cada um dos solteiros vai a cinco encontros às escuras e conhece pretendentes de perfis completamente diferentes, buscando criar conexões reais. Caso o primeiro encontro seja legal, um segundo poderá acontecer em algum lugar icônico da cidade e assim será até que cada um esteja com seu match perfeito.