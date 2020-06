Titi Müller posta foto do momento do parto e aproveita para se declarar a Tomas Bertoni

12/06/2020 | 19:10



Titi Müller deu à luz seu primeiro filho, Benjamin, fruto de seu relacionamento com Tomas Bertoni! O pequeno veio ao mundo na última quinta-feira, dia 11, após a apresentadora ficar 30 horas em trabalho de parto. Agora, por meio de seu Instagram, ela aproveitou o Dia dos Namorados, celebrado nesta sexta, dia 12, para se declarar ao seu companheiro e mostrar uma foto inédita do momento do nascimento de seu bebê:

Foi segurando na mão do outro que a gente trouxe, juntos, o melhor presente de Dia dos Namorados. Meu companheiro de guerra e parceiro pra toda a vida, que sorte a nossa que temos você. Te amo demais.

Tomas, por sua vez, postou a mesma foto que a amada. Na legenda, escreveu:

NaÌ?o há experieÌ?ncia que compare. Por vários momentos me senti num universo descolado do nosso. Que a Titi é guerreira todo mundo já sabia, mas o que ela passou nesse parto naÌ?o tem como explicar. Muito feliz que deu tudo certo e de ter ajudado direitinho. Dia dos Namorados diferente e maravilhoso esse. Te amo.

Muito amor, né?