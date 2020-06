Aos 47 anos de idade, Gwyneth Paltrow mostra corpão em cliques de biquíni e revela lado positivo da quarentena

12/06/2020 | 19:10



Aos 47 anos de idade, Gwyneth Paltrow está mantendo o corpo em forma mesmo durante a quarentena! A atriz posou para a revista Shape apenas de biquíni e impressionou com o corpão.

Em um ensaio repleto de tons quentes, Gwyneth usou croppeds amarelos e combinou com várias partes de baixo de biquínis diferentes. Em entrevista, ela ainda revelou que os exercícios têm feito parte de sua rotina na quarentena:

- Eu tento me exercitar todos os dias. Meu marido, Brad [Falchuk], e eu caminhamos pelo menos três ou quatro vezes na semana. E estou fazendo várias aulas online.

Gwyneth também revelou que o lado positivo do isolamento social está sendo passar mais tempo com a família - além do marido, Brad Falchuk, a atriz é mãe de Apple e Moses de seu relacionamento com o ex, Chris Martin.

- Eu estava constantemente tendo momentos de bem-estar, mas não estava realmente relaxando até o fim de semana ou as férias. Agora eu me sinto diferente, deixando o meu corpo dormir e acordar em seu ritmo natural, tendo meus filhos por perto o tempo todo, fazendo as refeições junto e tendo conversas significativas. Nossos almoços agora duram uma hora e meia. Meu coração está mais completo e minha mente está mais calma.

Apesar disso, ela admitiu ter passado por alguns períodos de estresse:

Eu não tinha percebido o quanto o ritmo normal da vida estava sobrecarregando nossos corpos, mentes e sistemas nervosos. Como fomos forçados a nos confinar em nossas casas, isso causou muito estresse emocional para alguns e, para outros, foi de muita paz. No meu caso, experimentei os dois.