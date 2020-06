Brigas e risos por um novo lar

Luís Felipe Soares



13/06/2020 | 23:59



Buscar lar em uma nova casa não é tarefa das mais fáceis. É preciso se reestruturar, conhecer a área, se familiarizar com os vizinhos e fazer com que a vida tente ser o mais agradável possível. Isso é só uma parte do desafio a ser enfrentado por Lion e seus amigos nos capítulos de ThunderCats Roar. Como desenho de aventura que se preze, o caminho dos personagens será recheado de descobertas, superação e desafios a serem enfrentados diante do público pronto para saber mais sobre o novo desenho animado.

Apesar dos dedos nas mãos e capacidade de falar como seres humanos, o grupo é formado por gatos com características humanas. Sua terra natal, Thundera, está em meio a destruição e eles conseguem escapar em viagem espacial que acaba no misterioso planeta conhecido como Terceiro Mundo. O atrapalhado Lion precisa comandar os passos de Tygra, Panthro, Cheetara e os irmãos Wilykat e Wilykit na medida em que exploram o local.

Tudo pode parecer um tanto quanto sério, mas o ritmo descontraído do seriado ajuda a deixar a história curiosa o bastante para saber os próximos passos dos guerreiros. Claro que o caminho dos personagens cruza o de um vilão. No caso, o antagonista é o governante perverso Mumm-Ra, pronto para tentar fazer com que seu reinado na região continue mesmo com a inesperada chegada dos heróis felinos.

A série é um remake (desenvolvimento de um projeto baseado em história já conhecida) de ThunderCats, um dos maiores clássicos animados da televisão da década de 1980 (veja mais ao lado). Estilos e traços foram remodelados para tentar chamar a atenção do atual público, com a base da trama sendo basicamente a mesma de mais de 30 anos atrás. A atração acaba de chegar na programação semanal do Cartoon Network, com capítulos inéditos indo ao ar nas tardes de quinta-feira, sempre às 17h45.

Os músculos de antigamente dão lugar a um estilo mais maleável e cartunesco, assim como o visto em atrações como Hora de Aventura e Apenas Um Show. Mesmo com uma pegada divertida, não falta ação nas batalhas travadas entre Lion e companhia contra os inimigos que não conhecem o poder de sua espada justiceira.

Show original é considerado clássico

O desenvolvimento de desenhos animados na década de 1980 gerou atrações que marcaram gerações. Entre sucessos, ThunderCats é considerado um dos maiores clássicos da época.

A equipe foi criada pelo escritor Theodore Walter Wolf (1922-1999) e o quadrinista Leonard Starr (1925-2015), ambos dos Estados Unidos. A série original teve quatro temporadas, sendo exibida entre 1985 e 1988. No Brasil, os capítulos chegaram a partir de 1986 e milhares de reprises ocorreram.

Mesclando ação, aventura, ficção científica e fantasia, a história mostra como grupo liderado pelo príncipe guerreiro Lion-O sobrevive em mundo desconhecido após ter fugido de sua terra natal. Detalhe que, na viagem para o novo planeta, o protagonista é uma criança que passa por processo de envelhecimento durante a jornada e aparece em forma adulta diante dos amigos.

Assim como em outros seriados oitentistas, ThunderCats aposta em passar para o público valores morais e enfatiza que o bem sempre é melhor que o mal.

Público se dividiu sobre remake

As mudanças trazidas por ThunderCats Roar agitaram – e ainda agitam – o público na internet. É por meio da rede de computadores que fãs de diferentes gerações conseguem trocar ideias.

O remake do popular desenhos dos anos 1980 dividiu opiniões. Há quem tenha ficado descontente com a reformulação, enquanto outras pessoas acreditam que a apresentação dos personagens para uma nova geração é positiva. Ao ter seu primeiro material divulgado, no ano passado, os chamados haters (odiadores, em tradução livre do inglês para o português) se mostraram contrários ao traço e ao estilo do programa atual. O fato serviu de inspiração para episódio especial de Os Jovens Titãs em Ação, já exibido no Brasil, que brinca com os heróis tentando aprovar ThunderCats Roar.