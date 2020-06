Agitadas batalhas em campanhas marcam as etapas a serem vencidas

Luís Felipe Soares



13/06/2020 | 23:59



O mundo explorador que serve de fonte de sucesso para as possibilidades dentro de Minecraft está mais agitado do que nunca. Boa dose de ação e aventura foi colocada à disposição em Minecraft Dungeons, disponível para todas as plataformas dos atuais consoles e também para o computador.

Trata-se de jogo de RPG no qual mapas surgem conforme a jornada avança, itens aparecem para ampliar a dinâmica e inimigos cada vez mais complexos entram no caminho dos heróis. É preciso pensar bem e analisar quais armas e armaduras podem ser melhores para os personagens escolhidos. As campanhas disponibilizadas acabam justamente por forçar as trocas de acessórios.

Muitos títulos anteriores já utilizaram desse esquema de atração, mas o grande diferencial de Minecraft Dungeons é aproveitar a popularidade da saga e de seu estilo característico recheado de blocos. O público mais novo consegue aproveitar muito mais a diversão das batalhas, com os experientes podendo conhecer um pouco a popularidade da franquia.