Dona do mundo de ‘Chromatica’

Luís Felipe Soares



13/06/2020 | 23:59



Lady Gaga se transformou em uma figura um tanto quanto mítica dentro da cultura pop. Os sucessos musicais parecem ser apenas uma parte de seu talento, que abrange produções ligadas a conceitos visuais, roupas e conexão com questões humanitárias. A agenda dos últimos anos tem feito brilhar a norte-americana Stefani Joanne Angelina Germanotta e suas experimentações artísticas, sendo que a persona que a fez ser conhecida globalmente estava adormecida para o grande público. O retorno dessa figura chamativa ocorre por meio das faixas presentes em Chromatica, seu sexto disco de estúdio e chamativo o bastante para ser considerado, talvez, o melhor álbum da carreira até agora.

Aos 34 anos e com mais de uma década desde seu estouro com o projeto The Fame (2008), a cantora explora diversas vertentes dentro da música pop. Elementos oitentistas e noventistas, sonoridades techno e dance estão presentes no passeio pelas 16 canções, todas com participação da protagonista na composição e no desenvolvimento.

O estilo visual presente revela uma estrela pronta para levar ao público por viagem de cerca de 45 minutos por universo moderno sem tempo para baladas.

O lançamento completo de Chromatica ocorreu no fim de maio, mas singles começaram a aquecer os fãs desde fevereiro, com Stupid Love puxando o carro. Outras já conhecidas, e que ganham destaque nas playlists atuais, são Rain on Me, parceria com Ariana Grande, e Sour Candy, canção com a participação do grupo coreano feminino Blackpink.

As multifacetas de Lady Gaga chamam a atenção de qualquer maneira e ela faz desse aspecto a força para se manter atuante em nível satisfatório. Os pulos dados entre o arsenal de hits dançantes do início, a instrospecção de Joanne (2016), a coleção de prêmios por Shallow (de versão estrelada por ela do filme Nasce Uma Estrela, de 2018) e as experimentações atuais dificilmente serão esquecidos dentro do universo pop contemporâneo. O mundo de ficção científica de Chromatica é a parada atual, com o público sendo convidado a visitá-lo.