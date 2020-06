Vocalista da banda Dashboard Confessional é internado após sofrer grave acidente de moto

12/06/2020 | 18:11



O músico Chris Carrabba, cantor e guitarrista da banda Dashboard Confessional, revelou na última quinta-feira, dia 11, por meio do Instagram do grupo que havia sofrido um grave acidente de moto. Ele publicou uma foto em que aparece no hospital e uma carta aberta aos fãs

Na carta ele deu mais detalhes sobre seu atual estado de saúde, e explicou que o acidente ocorreu no dia 6 de junho:

No dia 6 de junho eu me envolvi em um acidente de moto. Meus ferimentos foram graves, mas não corro risco de morte. Eu devo minha incontável gratidão aos médicos e enfermeiras que cuidaram de mim. Estou determinado a fazer uma recuperação completa, mas ainda preciso fazer cirurgia e tenho alguns meses de reabilitação pela frente.

Ele ainda explicou que por conta disso não pôde se manifestar a respeito dos protestos que têm acontecido nos Estados Unidos após a morte de George Floyd, mas disse que apoia totalmente o movimento Black Lives Matter. Ao final da carta, Chris ainda agradeceu a quem o apoiou durante esse processo:

Eu também gostaria de agradecer a minha família e amigos por me ajudarem neste momento de necessidade. Para todos que estão lendo isso gostaria de agradecer por me apoiarem em minha recuperação. Isso vai ser difícil física, emocional e financeiramente, e estou grato por ter o seu apoio.