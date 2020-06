Ludmilla expõe áudios com Anitta e detona a cantora nas redes sociais

12/06/2020 | 18:11



Ludmilla balançou a internet na tarde desta sexta-feira (12). A cantora se irritou após ter sido mencionada por Anitta no programa Anitta Dentro da Casinha, do Multishow, e comentou no Instagram que não entendia o motivo de ter sido citada pela poderosa. Momentos depois, Lud decidiu que iria expor um pouco de sua situação complicada com Anitta e gravou uma série de vídeos em seus Stories do Instagram.

- Para vocês que estão me chamando de maluca, achando que eu estou surtando à toa... Gente, tem coisas acontecendo há muito tempo, que estão entaladas há muito tempo. E agora os outros estão dando uma de maluco na internet, como se nada tivesse acontecido.

A voz de Verdinha, então, tocou um áudio que enviou anteriormente para a funkeira, sem mencionar a data.

- Não me faça de idiota. Todo esse tempo, Anitta, você falava uma coisa que era uma absurda, extrema mentira, e eu não te contrariava. Porque eu sei que esse seu ego, você gosta de ser alimentada disso. Eu não queria confusão, brigas, mais tumulto, porque eu sei do meu valor.

Ao final, Lud deixa claro que não quer ser mencionada por Anitta de novo.

- Gente, tem muito mais coisa. Essa é a pontinha do ice berg. Só para vocês verem que eu não sou maluca não, tá? Por isso eu não quero ninguém citando o meu nome.

Depois, ela escreveu o seguinte nos Stories:

Não me coloca mais nas suas palhaçadas, não, que eu já estou cansada de você faz tempo. Chega de aguentar calada.

Os vídeos continuam, com supostos áudios de Anitta dizendo o seguinte:

- Quando a sua namorada tuíta, falando que Isso sim é levar o funk para o mundo! e etc... Quem colocou a sua música lá no evento da Rihanna foi um amigo meu. Eu falo com ele todos os dias. A razão pela qual tem tantos artistas gringos interessados em funk, os remixes que fizeram, foi porque eu passei quase cinco anos da minha vida viajando, deixando de ganhar dinheiro enquanto estava todo mundo no Brasil fazendo dinheiro, shows, ou curtindo a vida, tendo folga, férias... Durante todo esse tempo que a galera estava fazendo isso, eu estava viajando para fazer as pessoas conhecerem o funk.

Este áudio foi exposto junto com um print onde a voz de Vai, Malandra, supostamente, nega que tenha tido influência em um desfile da marca de Rihanna, que aconteceu em 2019. Na ocasião, uma música de Ludmilla foi tocada no evento.

Me diz uma coisa, quando você vai explicar aquela história de você dizer para a Ludmilla que a música dela tocou no desfile da Rihanna somente porque você pediu ao DJ Pedro Cavalieri?, perguntou um internauta.

Olá, querido. Nunca disse isso para ninguém e não conheço esse DJ, mas desejo sucesso a todos, inclusive ao seu perfil fake no Instagram. Beijos de luz., teria respondido Anitta no print.

Então, Lud comenta:

Sempre com as mentiras para cima de mim, porque eu era ingênua e acreditava nela.

Eita! Que confusão, não é mesmo?