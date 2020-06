Após retirada do útero Fernanda Machado afirma que quer ter mais filhos: - Tenho a opção de tentar uma barriga de aluguel ou adoção

12/06/2020 | 18:11



Fernanda Machado deu à luz seu segundo filho, Leo, mas teve complicações no parto. Depois que ficou tudo bem, ela explicou que teve que retirar o seu útero e, na cirurgia, sofreu muita perda de sangue. Agora, para a revista Crescer, ela deu mais detalhes do que aconteceu.

Mesmo tendo feito três ultrassons 4D, não foi detectada a placenta acreta, o que causou o seu problema. Segundo informações do ginecologista e obstetra Pedro Peregrino, o que é acontece é que, em vez de a placenta se desprender naturalmente após o nascimento do bebê, ela fica colada ao útero:

- Minha placenta estava posterior, bem atrás, num lugar difícil de detectar. Acabou sendo uma cirurgia muito maior do que eu estava preparada. Perdi bastante sangue e precisei de transfusão, contou.

Por causa disso, os dias de pós-parto foram bem complicados:

- Os dois primeiros dias foram mais difíceis, eu estava bem abatida e com dor, mas, aos poucos, as dores foram melhorando. Uma semana após o nascimento do Leo, já estou sem dor e me sentindo bem melhor. Mas aí comecei a ter febre alta por conta de uma mastite, acho que meu corpo ficou bem debilitado com tudo que passei, mas estou melhorando aos poucos, revelou.

Lamentando a perda de seu útero, Fernanda, que não teve uma gravidez tranquila, ainda contou que pretendia ter mais filhos:

- Eu tinha a vontade de ter mais um filho sim. Ainda tenho meus ovários, vou continuar ovulando. Tenho a opção de tentar uma barriga de aluguel ou adoção. É claro que senti e ainda sinto a tristeza de perder meu útero, mas, imediatamente, quando a tristeza vem, penso na gratidão e alegria de estar viva e ter tido o presente de ter meus dois filhos.

Sobre Leo, ela deu os seguintes detalhes:

- Leo é um anjinho, um bebezinho adorável, estou muito apaixonada por ele. Estou curtindo muito cada segundo, passo noite e dia agarradinha nele, não consigo desgrudar dele nem um segundo. Estamos tendo uma lua de leite maravilhosa, dias de muito amor.

Além de Leo, a atriz é mamãe de Lucca e ambos são frutos de seu casamento com Robert Riskin.