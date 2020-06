Luana Piovani fala que namoro não está a ajudando

12/06/2020 | 18:10



Luana Piovani conversou com seus seguidores na noita da última quarta-feira, dia 10, e contou como está sendo a vida agora que Pedro Scooby voltou a Portugal e está cuidando dos três filhos do ex-casal:

- Tem 15 dias que o Pedro chegou aqui em Portugal. Ele chegou, fez o teste da Covid, deu negativo e está desde então com eles. Estou em uma crise de abstinência de filhos, que não supunha que ia passar (...) Para começar, não imaginei que ele ia tomar essa iniciativa e se movimentar com tanta agilidade (...) Estou há um ano e quatro meses aqui com essas crianças, e três meses em casa com eles.

Luana contou que está difícil lidar com a nova realidade:

- Era uma coisa que eu queria tanto, e agora que aconteceu estou tendo dificuldade em lidar. Mas é isso, mãe, humana, grudada nas crianças, sem nunca ter dividido - até então não dividia mesmo, ele era só o pai das diversões, e agora está realmente com as crianças. (...) Bom, coisas que a gente ainda vai passar, esqueceu de cortar a unha, o bumbunzinho estava assado, mas normal.

Piovani continuou:

- Estou passando por esse processo de analisar com lucidez e analisar isso: fui eu quem escolheu esse pai para essas crianças, ele tem o direito de ser pai e vai passar por muitos erros - ele vai melhorar, os erros vão diminuir.

Mas uma outra coisa está incomodando a loira: o namoro a distância com Ofek Malka, que é israelense e mora em Israel:

- Minha relação não está me ajudando. Parece difícil namorar alguém em outro país e realmente é, mas a gente não ficava seis semanas sem se ver e agora estamos há quatro meses sem a menor perspectiva de encontro e isso está me matando, me asfixiando.

Além disso, ela contou que entrou em um processo de ansiedade.

Por fim, ela pede que os brasileiros não saiam de casa se puderem e que orem, e agradece o acolhimento dos fãs!