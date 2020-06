Fernanda Gentil responde seguidor sobre ter filhos com sua mulher e brinca: Já paramos de tomar pílula

12/06/2020 | 17:10



Fernanda Gentil, jornalista e apresentadora do Se Joga, resolveu fazer uma sessão de perguntas e respostas em seu Instagram na madrugada dessa sexta-feira, dia 12. Casada com Priscila Montandon, Fernanda acabou várias perguntas curiosas sobre seu relacionamento com a também jornalista. Dentre elas:

Vocês ainda pretendem ter filhos juntas?

- Estamos querendo muito. Já paramos até de tomar a pílula, acredita?, brincou Fernanda.

Perguntaram, ainda, se caso o relacionamento da apresentadora com Priscila terminasse, ela voltaria a se relacionar com homens e Fernanda rebateu:

- Eu não começo nada pensando em terminar. E de onde eu vim, que é do esporte, o se não entra em campo.

Sobre brigas no relacionamento, ela afirmou:

- Já, né? A relação só fica em risco em discussões mais sérias. Quando está tudo bem, não tem porque ficar em risco. Mas graças a Deus, foi só risco mesmo.