Santo André inicia obras do complexo viário do Cassaquera

12/06/2020 | 16:14



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), em companhia do deputado federal Alex Manente (Cidadania), participou de coletiva que marca o início das obras do complexo viário Cassaquera nesta sexta-feira. A obra terá as construções de uma nova avenida de duas pistas, cada uma com três faixas de rolamento (que vai ligar a avenida Giovanni Batista Pirelli, na Vila Homero Thon, e a rua Fernando Costa, no Centreville), e sete travessias para pedestres por sobre o córrego Casaquera (sendo duas novas e cinco readequadas), que será canalizado. A projeção é de 18 meses para conclusão da estrutura viária.

"Essa obra é uma das mais importantes da nossa gestão. Resulrado trabalho de recuperação financeira da cidade, que permitiu que a gente voltasse a receber recurso do governo federal, do governo do Estado e de bancos internacionais. E tem fator extra. Com esta obra atingimos marca histórica: nunca na história da cidade em uma gestão se investiu R$ 1 bilhão em obras entregues ou em execução na cidade, maior pacote de investimentos da história de Santo André" exaltou o prefeito, que destacou a importância de Alex Manente para conquista da verba para a obra. "Praticamente na última semana do ano, na última sessão antes do recesso, o deputado na aprovação do Senado dessa verba para Santo André."

Além da parte relativa ao Cassaquera (que custará cerca de R$ 40 milhões), o projeto denominado Sanear Santo André contempla ainda o piscinão sob o Parque da Juventude, a instalação de 20 ecopontos por toda a cidade e uma central de monitoramento de chuvas. Todas estas intervenções são financiadas pelo CAF (Corporação Andina de Fomento), banco de desenvolvimento da América Latina – no total, o empréstimo (destinado ao Semasa) envolve US$ 50 milhões.