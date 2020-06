Simone ganha presente erótico de Luísa Sonza e marido comemora

12/06/2020 | 16:10



Simone, da dupla Simone e Simaria, já protagonizou diversos momentos fofos - e engraçados - ao lado do marido. Na última quinta-feira, dia 11, Simone ganhou um presente inusitado de Luísa Sonza, que lançou sua nova música com Vitão nessa sexta-feira, dia 12.

Além de uma almofada, notas de dinheiro falsas com a cara de Luísa estampada e uma cartinha, a cantora sertaneja foi presenteada com uma algema e um chicote! Empolgado, Kaká Diniz, marido de Simone, brincou ao pegar as peças nas mãos:

- Hoje o pau tora!

Já nessa sexta-feira, dia 12, Dia dos Namorados, Simone se declarou para o marido no Instagram:

Meu amor, Kaká Diniz, de todas as formas de felicidade, amar e ser amada por você é a melhor de todas. Você é o diamante mais lindo que Deus me deu, tenho orgulho de você, sou grata a Deus por nos escolher para construir uma família linda e por nos escolher para escrevermos juntos uma linda história de amor! Te amo daqui até a lua. Feliz dia dos namorados!