Financiamento e Car Delivery são opções do mercado automotivo durante a pandemia

Luchelle Furtado

Do Garagem360



12/06/2020 | 14:18



Nesta semana, o banco Santander lançou uma campanha para seus clientes que vão ter a opção de trocar seu veículo financiado por outro de menor preço, com condições de financiamento mais vantajosas e recebendo a diferença de valor diretamente na conta corrente. A solução, chamada de Troca+Troco, começa a ser disponibilizada pela Webmotors, plataforma de negócios e soluções para o setor automotivo do banco.

Opções do mercado automotivo durante a pandemia

Além disso, quem está com prestações do carro ou moto em atraso poderá refinanciar seus contratos com mais prazo e a mesma taxa de juros original, reduzindo o valor pago por mês.

As medidas são parte de um pacote de soluções automotivas inéditas que o Banco lança no mercado para dar fôlego financeiro às famílias em tempos de pandemia.

“Em um momento de crise sanitária que impacta gravemente o orçamento das famílias, tanto o refinanciamento quanto a troca com troco são soluções inteligentes para a pessoa que precisa de dinheiro rápido mas quer seguir com um carro ou moto na garagem, ainda que de menor valor”, explica André Novaes, diretor da Santander Financiamentos.

“É um alongamento da dívida, ou uma redução momentânea no padrão do veículo, que vai significar um reforço importante para o bolso. E é algo que vai além da prorrogação de 60 dias no vencimento das faturas, que também estamos oferecendo aos clientes”, conclui André.

Já para os consumidores que desejam apenas trocar ou comprar um carro, mas estão inseguros com a transação em tempos de isolamento social, o Santander oferece a solução Car Delivery, já disponível em algumas lojas parceiras da Webmotors. Com este serviço, todos os processos de compra são 100% online, incluindo a contratação financiamento e do seguro pela Santander Auto. E o cliente ainda recebe em casa o veículo higienizado.

O cliente ainda pode buscar na Webmotors a Videochamada, que possibilita a visita virtual à loja e ao carro desejado. Em um sistema integrado ao ambiente do portal, o lojista mostra o veículo para o cliente e tira suas dúvidas.

“Temos dedicado nossos esforços à busca de soluções inovadoras e criativas para apoiar nossos clientes e dar ritmo aos negócios no cenário atual. E só conseguimos fazer isso porque estamos próximos de vendedores e compradores e conhecemos as suas necessidades”, afirma Eduardo Jurcevic, CEO da Webmotors.

Serviço

Para obter todas as orientações sobre o Troca+Troco e Car Delivery, além de solicitar o refinanciamento de carro e moto, sem sair de casa, o cliente pode acessar o site do banco.

