Larissa Manoela revela que brinca de boneca e Globo evitará cenas mais adultas por enquanto

12/06/2020 | 14:10



Assim como muitas pessoas, Larissa Manoela precisou mudar a rotina durante a quarentena. Segundo o colunista Leo Dias, a atriz revelou que está tendo que conviver com a ansiedade enquanto seus compromissos profissionais não voltam ao normal.

- Eu vinha pra minha casa só para dormir, minha rotina era me dividir entre shows e gravações. A quarentena é um grande desafio, sabe? De vez em quando bate um nervoso, uma ansiedade? Eu criei uma rotina durante o isolamento, revelou.

Larissa, que está passando a quarentena ao lado de seus pais, do namorado Leo Cidade, da mãe dele e de seus dez cachorros, ainda deu detalhes sobre a sua nova rotina em casa:

- Tenho ido para a cozinha, tenho me maquiado bastante e brinco com as minhas bonecas.

Recém-contratada pela TV Globo, a atriz ressaltou que não vê problemas em brincar mesmo com 19 anos de idade.

- Eu gosto muito de manter a criança que existe dentro de mim, mas me orgulho da mulher madura e profissional que eu estou virando. Tenho uma forma muito verdadeira de lidar com as coisas. Não é vergonha alguma ter 19 anos de idade e brincar de boneca, tenho até uma coleção. É uma forma de dar uma escapada do mundo, em meio a tantas coisas negativas, declarou ela.

Além disso, Larissa garantiu que a nova emissora respeita seu momento de transição e não a irá colocar em cenas com conteúdo adulto por enquanto.

- Eu tenho visto vários filmes, lido muitos livros e estudado bastante para ter base. Quando eu paro pra pensar no trabalho, minha ansiedade fica muito maior. A Globo respeita muito o momento em que eu estou vivendo e sabe que as pessoas cresceram comigo. Nesse primeiro momento, não estarei em cenas mais adultas. É um processo de transição, e as pessoas estarão preparadas para quando isso acontecer.

O lado brincalhão de Larissa ficou ainda mais evidente depois que ela se jogou no Tik Tok, aplicativo de vídeos que em fazendo o maior sucesso durante a quarentena. Recentemente a atriz após surgir dançando e alguns fãs notarem um detalhe curioso em seu rosto.

- Seu rosto está diferente, disse uma seguidora.

- Parece que fez plástica, analisou outra.

- Pensei que era a Duda Reis, falou uma terceira.