Amigo de Justin Bieber no início da carreira, rapper afirma que foi bode expiatório para acusações de posse de drogas do cantor

12/06/2020 | 14:10



Uma nova polêmica surgiu em torno de Justin Bieber. Em entrevista ao podcast Mina SayWhat, o rapper Lil Twist afirmou que serviu como bode expiatório para acusações de porte de drogas feitas e Bieber logo no início de sua carreira, em 2010.

De acordo com Lil Twist, a equipe de Justin o procurou da primeira vez em que isso aconteceu, perguntando se ele poderia assumir a acusação:

- Se eles tivessem uma acusação de [porte de] erva no começo de sua carreira, teria sido muito ruim para ele. Então um dia eu recebi uma ligação dizendo: Twist, você realmente ama esse garoto? E eu disse: Sim. Eles disseram: Bom, se você o ama, você pode levar esta [acusação] por ele, porque você pode lidar com uma pequena acusação por erva. Você é associado com Lil Wayne. Você é um rapper.

Apesar de a equipe ter negado as acusações, o site Page Six descobriu que o rapper foi preso duas vezes em 2013 enquanto dirigia carros de Bieber. No mesmo ano, Twist foi apontado pelo TMZ como o responsável por uma festa cheia de maconha na mansão de Justin, enquanto este estava na Europa.

O rapper ainda afirma que, em determinado ponto, a equipe de Bieber nem o consultava mais, e colocava nele a culpa por diversos atos do astro pop:

- Tornou-se avassalador.

Enquanto isso, uma fonte próxima a Bieber revelou ao site que o cantor trata das acusações como mentiras proferidas pelo antigo amigo:

- Embora Justin e Twist não tenham mais um relacionamento, Justin deseja a Twist todo o bem e acha esses comentários infelizes e completamente falsos.

Em seu Instagram, Lil Twist postou uma declaração oficial sobre o assunto, falando sobre como a história dos negros nos Estados Unidos está sendo reconstruída, e como isso o levou a revelar a situação que passou com Bieber:

Reescrever uma nova narrativa exige que alguém se posicione e fale a verdade dela com confiança. O assunto de certos eventos com Bieber foi abordado e, no espírito de ser autêntico, senti um desserviço aos meus fãs e ao público em geral não ser completamente transparente sobre minha experiência.