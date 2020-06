Após cinco meses solteira, Zilu Camargo assume novo namorado: Obrigada por me permitir vivenciar esse amor

12/06/2020 | 13:10



O amor está no ar! Nesta sexta-feira, dia 12, em pleno Dia dos Namorados, Zilu Camargo assumiu seu relacionamento com o empresário Antônio Casagrande. A revelação foi feita por meio de um post no Instagram.

Na legenda da foto, a ex de Zezé Di Camargo se declarou para o amado de um jeitinho bem romântico, com direito a hashtags:

Obrigada por me permitir vivenciar esse amor que me consome!!! Feliz Dia dos Namorados...

Casagrande é o dono do Casa Brazil Gourmet em Miami, nos Estados Unidos. O casal recebeu as felicitações de fãs e outros famosos nos comentários da postagem:

Parabéns Zilu, agora sim arrumou um homem à sua altura, que legal. Estou feliz por você.

Desejo do fundo da minha alma que você seja feliz. Você merece.

Linda, você merece tudo de bom.

Zilu, que comemorou seu aniversário nesta semana, está em Miami e estava solteira desde janeiro desse ano.