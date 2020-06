12/06/2020 | 12:25



O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou que há sinais de que a economia do Reino Unido começa a se recuperar, após o auge do impacto da pandemia de coronavírus. "Nós vemos sinais de que a economia volta à vida, nos dados de alta frequência", afirmou ele, durante entrevista à emissora Sky News.

Na breve entrevista, Bailey ressaltou que essa retomada ainda está em seus "dias iniciais" e que o processo é "gradual", mas que de fato esses sinais já são vistos pelo banco central.

Além disso, a autoridade comentou que as medidas oficiais de ajuda são "a melhor alternativa para uma recuperação rápida" do choque com a covid-19.