Dia do Turista: confira 5 livros e guias para viajar sem sair de casa

12/06/2020 | 12:18



Em 13 de junho é celebrado o Dia do Turista. Especialmente em 2020, a data remete mais a planejamento do que a férias propriamente ditas, por conta da disseminação do novo coronavírus pelo mundo. O jeito, então, pode ser “viajar” sem sair de casa com a ajuda de livros e guias. A distribuidora Disal dá cinco dicas para quem deseja conhecer outras culturas ao folhear algumas páginas.

Livros e guias para viajar sem sair de casa

Italiano na cozinha

Angela Emilia Mela – R$ 72

A obra traz receitas da cozinha caseira regional da Itália acompanhadas de histórias pessoais da autora e de curiosidades da cultura italiana. O livro contém ainda um amplo vocabulário italiano-português, que contempla desde o preparo das receitas até os ingredientes e utensílios. A autora, Angela Mela vive em Roma e dá aulas e palestras sobre a história da cozinha italiana. http://abre.ai/bbyh

Entenda os Americanos – Um guia para quem visita os Estados Unidos

Yale Richmond – R$ 54

Por que os americanos são tão abertos e otimistas? Quando é aceitável negociar com eles, e como fazê-lo? Caso seja convidado para um jantar informal, quando você deve chegar e como deve agir? Este livro oferece u Uma nova perspectiva sobre práticas comuns, costumes e crenças que definem os americanos. Escrito em estilo coloquial, é uma referência ideal para qualquer pessoa que pretende viajar para os Estados Unidos. http://abre.ai/bbyr

Fale tudo em Alemão em viagens!

Corine Standerski – R$ 76,50

Este guia completo para a comunicação em alemão durante as férias inclui diversas diversas situações vivenciadas pelo viajante, do aeroporto às emergências. O guia contém: perguntas e frases usuais, diálogos situacionais, vocabulário e expressões de uso comum, dicas e informações culturais e glossários temáticos. Acompanha um áudio CD com frases usuais e diálogos situacionais. http://abre.ai/bbyC

Fale tudo em Espanhol em viagens!

Cecília Blasco – R$ 72,50

Este título é o melhor companheiro de viagem para quem pretende ir à Espanha ou países que falam espanhol. Traz perguntas e frases usuais, diálogos situacionais, vocabulário e expressões de uso comum, dicas e informações culturais e glossários temáticos. O áudio do material está disponível no Spotify e no Deezer. http://abre.ai/bbyM

Fale tudo em Francês em viagens!

Nancy Alves – R$ 76,50

Todos os anos, milhares de pessoas passam pelos centros históricos, museus, catedrais e pela irresistível Torre Eiffel, em Paris. É tanta coisa para ver, aprender e sentir na França que vale a pena ter um guia que mistura cultura com dicas do idioma para não perder nada. Esta edição da série “Fale Tudo” vem com frases usuais, diálogos situacionais, vocabulário e expressões de uso comum, dicas e informações culturais. Acompanha CD de áudio. http://abre.ai/bby1