Sharon Stone revela que foi atingida por um raio enquanto passava roupa

12/06/2020 | 12:10



Parece que as celebridades não são tão sortudas quanto pensamos. Depois que Cate Blanchett revelou ao podcast Films to be Buried With, de Brett Goldstein, que machucou a cabeça com uma serra elétrica, foi a vez de Sharon Stone compartilhar seu próprio acidente bizarro. A atriz contou ao mesmo programa que foi atingida por um raio enquanto passava roupa!

De acordo com a atriz de Instinto Selvagem, o episódio não é recente. Ela conta que aconteceu enquanto estava se preparando para passar as roupas e enchia o ferro com água do poço:

- Eu estava em casa. Tínhamos o nosso próprio poço. Eu estava enchendo o ferro com água. Tinha uma mão na torneira, uma mão no ferro e o poço foi atingido por um raio, e o raio subiu pela água. Fui apanhada e jogada pela cozinha e bati na geladeira. Eu estava tipo: Uau!

Felizmente, como conta Sharon, sua mãe estava em casa naquele final de semana e logo a acordou com não tão delicados tapas no rosto, levando-a rapidamente para o hospital logo em seguida:

- Eu estava em um estado tão alterado, exatamente assim, não sei como descrevê-lo - tão brilhante, tipo, uau. [Minha mãe] me jogou no carro e me levou para o hospital. E o eletrocardiograma estava mostrando muita eletricidade no meu corpo.

Depois do episódio, Stone teve que fazer eletrocardiogramas diários durante dez dias para monitorar sua situação, processo que a atriz descreveu como louco. Felizmente, ela não teve complicações por conta do acidente.

Conforme lembra o veículo britânico Metro, estima-se que as pessoas tenham uma chance em dez mil de serem atingidas por um raio ao longo da vida, e uma em um milhão de isso acontecer ao longo de um ano - de modo que Sharon foi extremamente azarada.