Anitta se choca com depoimentos de ex-affairs e ganha declaração de Gui Araújo: - Minha princesa, espero que seja eterno, te amo; veja vídeos!

12/06/2020 | 12:10



Na última quinta-feira, dia 11, foi ao ar mais um Anitta Dentro da Casinha, o programa de Anitta do Multishow! A atração foi especial Dia dos Namorados e a cantora se surpreendeu ao ouvir depoimentos de ex-affairs seus! Além disso, ela ganhou uma baita declaração de seu atual amado, Gui Araújo.

Primeiro, ele fez um vídeo engraçado em que aponta os cinco defeitos de sua namorada:

- Número um: ela não divide comida! Ela odeia dividir comida, principalmente quando você pede alguma coisa que ela está comendo no momento. Tipo: dá uma pedaço disso aí? Ela fica doida! Número dois: ela é meio Fiona, sabe, meio ogra? Fala muito palavrão, o dia inteiro. Três: ela é totalmente sem paciência! Principalmente quando ela quer ensinar alguma coisa pra outra pessoa e a pessoa não consegue entender. Até porque ela tem um pensamento a alguns anos-luz na frente. Quatro: não gosta de tomar banho. (...) Mas comigo ela tem gostado bastante. Cinco: ela peida pra c*****o!, começou Gui.

Em seguida, ele listou as qualidades da cantora!

- Agora eu vou falar das qualidades, que eu dividi. Dividi em cinco qualidades da Anitta e cinco qualidades da Larissa. Primeira qualidade: ela é solícita, altruísta, pensa nos outros antes dela, ela quer ajudar todo mundo, até quem não merece. Segunda qualidade: faz um carinho perfeito e muito preciso. Três: ela acorda linda, gente. Quatro: ela dorme cheirosa demais. Cinco: ela ama animais.

E continua:

- Da Larissa: Ela tem um jeito de olhar. Ela é boa de cama demais. Não vou mais falar sobre isso. Oitava [qualidade]: A Larissa tá romântica demais. Não sei como ela era antes, eu não conheci essa Larissa, mas agora ela tá muito romântica, gente! Ela tá irreconhecível. Eu fico só admirando. Nove: ela ama comer. Ela come com prazer, dá gosto de ver ela comendo. Décima e última qualidade, entre mil outras de Anitta e Larissa, é que eu amo muito ela. Ela me faz um bem enorme e eu tô passando aqui só pra deixar um beijo. Brincadeiras à parte, eu tô muito feliz de participar do programa aqui e minha princesa, minha coisa mais linda... olha, eu não sei ser romântico, tenho dificuldade de abrir esse coração de gelo, mas eu estou muito feliz com esse momento que a gente está vivendo. Eu espero que seja eterno. Feliz Dia dos Namorados, te amo. Agora somos uma família cheia de cachorro.

Outro momento surpreendente do programa, que deixou Anitta em choque, foi o momento em que ela ouviu o depoimento de diversos exs! Chris Aquila, Pamela Tosatti e o DJ Pedro Sampaio - um relacionamento que nunca tinha vindo à tona - falaram sobre a cantora!

Pamela, por exemplo, disse:

- Eu conheci ela e, cinco minutos depois, ela me pediu em namoro. Me apresentou para toda família como namorada.

Já Pedro Sampaio falou:

- A Larissa é uma pessoa incrível e inteligente. Ela tem medo do escuro, não gosta de dormir no escuro, e gosta muito que contem história pra ela dormir

.

Ohana Lefundes, já conhecida pelos fãs de Anitta, deu também o seu depoimento:

- Eu tô mais para ex-rolo do que ex-namorada. Nos últimos três anos, sempre que as duas queriam, a gente ficava.