Redação

Do Rota de Férias



12/06/2020 | 11:18



Para casais que estão juntos ou mesmo separados por conta da pandemia do covid-19, ou ainda para quem deseja dar um presente diferente no Dia dos Namorados, o Airbnb preparou, em parceria com o aplicativo de relacionamento Bumble, uma lista com diversas experiências românticas espalhadas pelo mundo. Todas elas podem ser realizadas virtualmente.

O pacote faz parte da série Experiências Online e pode ser acessado aqui ou diretamente no Bumble. A seleção inclui desde aula de vinhos com um especialista em Portugal até uma “visita” a um clube secreto de jazz em Amsterdã. Confira outras 10 opções:

Airbnb: 10 experiências virtuais para casais

Destinos mais hospitaleiros do Brasil pelo Airbnb

Veja aqui fotos dos destinos mais hospitaleiros do Brasil, segundo o Airbnb.