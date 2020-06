Ary Fontoura fala sobre sucesso nas redes sociais e título de muso da pandemia

12/06/2020 | 11:11



Ary Fontoura se tornou um fenômeno no Instagram desde que o isolamento social começou. Em entrevista para o Conversa com Bial, o ator, de 87 anos de idade, comentou na madrugada desta sexta-feira, dia 12, sobre o sucesso na rede social. Segundo ele, as mensagens positivistas servem para ajudar as pessoas a enfrentar esse momento difícil.

- Procuro transmitir pensamentos positivos para as pessoas, explicou para Pedro Bial.

Nas postagens, Ary se exibe para os 900 mil seguidores limpando a casa, fazendo pudim de tapioca, dando receita de bolo ou mesmo bebendo um simples cafezinho em casa, sempre com muito bom humor.

- Percebi que eu passo uma bela de uma vassoura no chão, que sei fazer bolo e sei cozinhar. São afazeres que não eram do meu cotidiano, mas passaram a ser. Essas coisas comuns do cotidiano chegaram nas pessoas, disse o ator.

Além de ler, ouvir música, assistir TV e conversar com os amigos, o ator contou que o perfil no Instagram está sendo como um presente para enfrentar a quarentena:

- A página tem me tomado bastante tempo e eu realmente gosto disso. Também ganhei um título que eu não tinha, o de: muso da pandemia.

Para deixar a quarentena mais leve, Ary deu algumas dicas:

- Eu tapeio essa pandemia enchendo a cabeça de coisas positivas. Procuro me cercar de coisas alegres e pensamentos bons. Por exemplo: não pense que o seu fim está próximo [por causa do coronavírus], e sim que ele virá independente de sua vontade, seja em qualquer circunstância.

Em uma postagem sobre um bolo de laranja, que chegou a ter mais de 230 mil curtidas e 20 mil comentários, Ary contou que recebeu até mensagem de hater.

- Eu sei que tem pessoas me odiando. Inclusive, de uma forma muito engraçada. Uma pessoa se manifestou dizendo: Ary, estou com um ódio de você porque fiz esse bolo de laranja e ganhei mais um quilo, riu.

Na entrevista, Ary também deu detalhes sobre seu passado, quando deixou a faculdade de direito em Curitiba para seguir a carreira de ator no Rio de Janeiro. Sobre a família, o ator ressaltou o orgulho que sente pelo irmão Ivan, que é médico.

- Meu irmão me comove, realmente. É um grande cara, um sujeito que fez da medicina a sua vida.

Aposentado, Ivan tem 93 anos de idade e trabalha como pediatra voluntário no Pontal do Paraná. Ainda a conversa, Ary contou a Pedro Bial uma história de quando foi visitar o irmão e se deparou com uma fila de 200 pessoas na porta. Ele lembra que ficou incomodado ao supor que os moradores da cidade estavam lá para autógrafos e fotos, quando na verdade a fila era para o pediatra.

- Fiquei tão envergonhado.