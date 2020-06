Obituário - 12 de junho de 2020

Ademir Medici



12/06/2020 | 10:44



SANTO ANDRÉ

Santo André, quarta-feira, dia 10 de junho

Josefina de Jesus, 95. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osamu Namba, 93. Natural do Japão. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ermide Azolini Zancheta, 93. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Anton Lavric, 90. Natural da Iugoslávia. Residia na Vila Boa Vista, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Benedita de Oliveira Calbello, 90. Natural de Restinga (São Paulo). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Hozana Francisca de Morais, 90. Natural do Recife (Pernambuco), Residia no Jardim Terezopolis, em Guarulhos (São Paulo). Dia 10, em Santo André. Cemitério Jardim das Primaveras II, em Guarulhos.

Amabilia do Nascimento, 89. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Conceição Benedicta Castori, 89. Natural de São Pedro (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Sant André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Bela Batista, 88. Natural de Quixeré (Ceará). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Patrício Monteiro, 86. Natural de Cabreúva (São Paulo). Residia na Vila Apiaí, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Ofélia Perucci Basso, 86. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nadir Conceição Varandas, 80. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Tereza Ramiro Cuel, 78. Natural de Andirá (Paraná). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Cemitério Municipal de Descalvado (São Paulo).

Marcos Ferreira da Silva, 68. Natural de Conceição Aparecida (Minas Gerais). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Marceneiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edvaldo Dias da Silva, 67. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Auxiliadora Fonseca, 67. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Funcionária pública. Dia 10. Memorial Planalto.

Vera Lucia da Silva, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.



Marcos Augusto Trovão, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 10. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Sandra Aparecida Ferreira Canto, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valcileia Alves Mascari, 48. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 10. Memorial Planalto.

Joice Cristina da Silva, 35. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, quinta-feira, dia 11 de junho

Robson Moreira de Paulo, 40. Natural de São Bernardo,. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Gari. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Shigueo Yasui, 68. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Conjunto Residencial Natália, em São Bernardo. Contador. Dia 10, em Santo André. Jardim da Colina.

Cassima Regina Carriel da Costa, 49. Natural de Bela Vista do Paraíso (Paraná). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 10, em Mauá. Jardim da Colina.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 10 de junho

Maria José da Cruz Santos, 84. Natural de Poções (Bahia). Residi no Jardim Gazuza, bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Manoel Gomes de Lima, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Maria Porcina dos Santos, 81. Natural de Jati (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

José Lourenço Rodrigues, 81. Natural do Estado do Espírito Santo. Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Vale da Paz.

João Viturino dos Santos, 74. Natural do Estado de Pernambuco. Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal.

Waldelis Amaral Ferreira Mendes, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, quarta-feira, dia 10 de junho

Deonilde Fratta Armelim, 89. Natural de Pedreira (São Paulo). Residia no Jardim Guapituba, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.

Elena Maria da Silva, 67. Natural de Mauá. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Carlos Alberto Freire da Silva, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Prudente, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Mauá. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Adão Afonso de Jesus, 63. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Guglielmo Guelta de Farias, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Fernando Santos Chaves, 36. Natural de Mauá. Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Ivani Diva Vidotti Tonetti, 75. Natural de Andirá (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Corina Luiz de Macedo Silveira, 53. Natural de Capelinha (Minas Gerais). Residia no bairro Barro Branco, em Minas Gerais. Dia 9. Cemitério São José.

Itamar de Jesus Silva, 40. Natural de Porto Feliz (São Paulo). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Leonardo Moura Conceição, 19. Natural de Mauá. Residia no Jardim Serrano, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.