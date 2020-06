Luísa Sonza lança música com Vitão no Dia dos Namorados e debocha de rumores de namoro

12/06/2020 | 10:10



Luísa Sonza e Vitão causaram um verdadeiro alvoroço nesta semana com boatos de que estariam vivendo um romance pouco mais de um mês depois dela anunciar o fim do casamento com Whindersson Nunes. Os dois foram fotografados juntos pelos paparazzi, postaram a mesma foto de uma pizza nos Stories e ainda divulgaram uma foto analógica deles bem juntinhos enquanto davam risada.

Os indícios de que estariam juntos foram ganhando cada vez mais força, mas nesta sexta-feira, dia 12, Luísa esclareceu que, realmente, eles estavam apenas próximos por causa de uma parceria musical.

Em comemoração ao Dia dos Namorados, os artistas lançaram, de surpresa, o single Flores.

Em tom de deboche, a artista falou sobre a divulgação do trabalho:

Era música c***o, escreveu, adicionando risos. E emendou: Vocês estão indo e eu já estou voltando.

Vitão também se pronunciou e escreveu no Twitter: Pegadinha do Malandro!

O nome da cantora ficou, mais uma vez, entre os nomes mais comentados das redes sociais e muita gente elogiou a estratégia de divulgação do novo trabalho:

A Luísa Sonza fingiu que estava se relacionando com o Vitao para lançar música com ele, meu deus lenda do marketing

E a Luísa Sonza que teve a melhor jogada de marketing de todas: conseguiu fazer a internet falar dela o dia inteiro e agora soltou o feat.

A Luísa Sonza é a definição de business woman mesmo né? Estava sendo duramente criticada pelo suposto romance com o Vitão e no final era tudo marketing para o lançamento de uma música, lendária!

Mas teve internauta que não gostou muito da pegadinha e também criticou os dois cantores:

Eu fingindo surpresa ao ver que a Luisa Sonza estava apenas botando fogo no parquinho pra divulgar música.

Bom dia se você é fã da Luisa sonza e acha que o que ela fez foi certo e não imoral por favor se interne em um hospício imediatamente.

Quem que não sabia que isso se marketing??? Tava na cara, meu deus!

Outros internautas ainda demonstraram esperança de que Luísa e Whindersson poderiam até reatar o relacionamento depois do lançamento da música:

Eu tô aqui na esperança de falarem que o fim do casamento também fez parte do marketing. Não superei ainda.

Imagina no final de tudo ela e o Whindersson ainda estão juntos e isso foi tudo uma jogada de marketing real?

Na parceria, Luísa e Vitão demonstram sintonia em um videoclipe em que os dois aparecem sensualizando muito juntos. A letra da música não fica para trás e traz muitas referências sexuais:

Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil. Só me traga flores, sabe que eu relaxo... Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo. Agora me olha, deixa que eu encaixo, canta Luísa.

Sonza, fica de quadro só mais uma vez. Como quiser, pode ficar de três que daqui a pouco eu tenho que ralar, mas vou ralar pensando no que a gente fez, diz Vitão em outro trecho.