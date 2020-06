Grécia reabre fronteiras para turistas; veja 30 fotos incríveis do país

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



15/06/2020 | 11:48



As lindas ilhas da Grécia, como Mykonos e Santorini, bem como a capital Atenas e tantas outras cidades do país, voltarão a receber turistas a partir de segunda (15 de junho). O Ministério do Turismo autorizou a chegada de voos vindo de 29 nações. Os Estados Unidos seguem de fora, e o Brasil não tinha rotas diretas para a região.

Os 29 países com voos liberados para entrar na Grécia a partir de segunda são: Albânia, Austrália, Áustria, Bulgária, República Tcheca, China, Croácia, Chipre, Dinamarca, Estônia, Alemanha, Hungria, Israel, Japão, Letônia, Líbano, Lituânia, Malta, Montenegro, Nova Zelândia, Macedônia do Norte, Noruega, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Coréia do Sul, Suíça e Finlândia.

