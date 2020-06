Bilhete Único de Santo André amplia oferta de serviços on-line

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/06/2020 | 00:01



Passageiros do sistema de transporte municipal de Santo André poderão fazer diversos tipos de solicitações, como segunda via de vale- transporte, mudança de linhas no cartão de estudante e renovação do cartão PNE (Pessoa com Necessidades Especiais), entre outros serviços, pelo site da Aesa (Associação das Empresas de Transporte de Santo André), www.aesanet.com.br ou pelo aplicativo Cittamobi, disponível gratuitamente para aparelhos Android e iOS. As funcionalidades estarão à disposição a partir de segunda-feira, das 8h às 18h.



O gerente-geral da Aesa, Luiz Marcondes de Freitas Júnior, explicou que o atendimento será feito por funcionários da empresa, de segunda a sexta-feira. “Vamos disponibilizar uma solução completa para o gerenciamento de atendimento para o cliente do Bilhete Único andreense”, frisou.



Pelo site da Aesa, o cliente deve escolher o botão atendimento on-line para ser direcionado a um atendente. “O objetivo é que não seja preciso fazer o deslocamento até a central de atendimento presencial”, explicou Marcondes. Apenas os serviços que exijam cadastro de biometria ou registro da fotografia do passageiro são os que devem ser feitos presencialmente, mas pelo site é possível também agendar data e horário.



Os usuários também poderão enviar, digitalizados, documentos que sejam necessários para as solicitações de serviços. A expectativa da empresa é que entre 80% e 90% dos 500 atendimentos diários que são realizados no posto da Avenida Industrial, 600, no centro empresarial, sejam feitos por atendimento remoto. “Esta solução faz parte de conjunto de melhorias que estamos adquirindo e é a primeira de série que vai ser disponibilizadas em breve. Vamos buscar o que existe de melhor para ajudar qualitativamente o atendimento ao nosso cliente”, garante Marcondes. (Veja na arte ao lado os serviços que estarão disponíveis para solicitação on-line.)



O atendimento pelo site, inicialmente, será de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Caso seja necessário, o expediente poderá ser ampliado. “Esse é o horário habitual da nossa central de atendimento e acreditamos que vai poder atender de maneira adequada nossos clientes”, pontuou o gerente.



A Aesa vive a expectativa de novas diretrizes por parte da administração municipal sobre a circulação da frota de ônibus municipais na cidade, reduzida a 40% por causa da pandemia da Covid-19 e das medidas adotadas para o enfrentamento da doença. A reabertura gradual de comércios e serviços deve se refletir no aumento da demanda por transporte coletivo, mas ainda não foram definidos protocolos para a retomada do atendimento integral. “As empresas estão alinhadas perfeitamente com a administração e aguardando as diretrizes nesta nova etapa”, afirmou Marcondes. Diariamente, estão sendo transportados cerca de 55 mil passageiros. Antes da pandemia, a média diária era de 215 mil a 220 mil pessoas.