Reunião joga água fria na expectativa do Santo André em voltar aos treinos

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/06/2020 | 21:36



A expectativa para o retorno dos times aos treinos na segunda-feira visando o regresso do Paulistão não deve ser confirmada – a competição foi suspensa na décima rodada, faltando duas para o fim da primeira fase. Ontem, dirigentes de Palmeiras, São Paulo e Corinthians, além do presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos, se reuniram com o prefeito da Capital, Bruno Covas (PSDB), para protocolar guia elaborado pela comissão médica da entidade gestora do futebol. Segundo a própria FPF, o órgão municipal ainda vai encaminhar a documentação à vigilância sanitária, mais um passo para a conquista do aval para retorno das atividades.



Entretanto, de acordo com o presidente do Santo André (líder do campeonato), Sidney Riquetto, o regresso não deverá ocorrer na segunda-feira, projeção que os clubes tiveram após a reunião entre todos os participantes do torneio, na quarta-feira. “Os clubes da Capital e o presidente estiveram em reunião com a prefeitura e o (Bruno) Covas recebeu o protocolo da Federação, disse que vai encaminhar para a Vigilância Sanitária e que vai conversar com a secretaria (estadual) da Saúde. Então ficou jogo de empurra interessante: o governador disse que cada prefeitura resolve e o prefeito da Capital, que tem os três maiores clubes do Estado sob responsabilidade, diz que vai conversar com a secretaria da Saúde. Então, dá para cravar que segunda-feira não vamos ter novidade”, disse Riquetto. “E quem voltar na segunda se não cumprir o acordo de voltar todo mundo junto, vai estar furando esse código de ética que foi estabelecido, como alguns já furaram”, emendou o dirigente andreense.