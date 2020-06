Grande ABC inicia a retomada da economia

Publieditorial



12/06/2020 | 00:01



A economia do Grande ABC começa a ser retomada na próxima semana com a reabertura de alguns setores comerciais e de serviços. Isso só foi possível pela firme atuação do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, que se mostrou protagonista em defesa da região desde o surgimento da pandemia do novo coronavírus, em março.

A partir da constatação da gravidade da Covid-19, inúmeras foram as ações desempenhadas pelo colegiado. Os sete prefeitos uniram-se em torno de iniciativas no sentido de preservar vidas. Campanhas de conscientização das normas sanitárias, arrecadação de alimentos para serem doados às pessoas que tiveram suas vidas afetadas pela doença. Além da possibilidade de acesso a equipamentos para capacitar os centros de saúde e também os profissionais da área.



O Consórcio também atuou na preservação da economia dos municípios, pleiteando na Justiça e obtendo a suspensão do pagamento de precatórios durante a ocorrência da pandemia. Dessa forma, as prefeituras puderam concentrar ainda mais recursos no combate do vírus.



A instituição também mostrou-se aliada da ciência. Imediatamente após o surgimento da doença, colocou no ar hot-site com informações precisas sobre a Covid-19, contribuindo, assim, para evitar a circulação de notícias falsas sobre o tema, as chamadas fake news. Além disso, firmou parceria com a UFABC (Universidade Federal do ABC) para utilização do Covidata, site que monitora casos e orienta as pessoas sobre a melhor forma de agir em caso de suspeita de contaminação.



A pandemia do novo coronavírus impactou o Grande ABC de forma jamais vista. Ceifou vidas, trouxe perdas para a indústria, comércio e setor de serviços. Causou perda de empregos e renda às famílias e uma série de outros percalços. Entretanto, poderia ter sido ainda pior se não fosse pela união dos sete prefeitos em torno do Consórcio.



Confira na arte ao lado todas as iniciativas tomadas pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC para minimizar os problemas gerados pela pandemia do novo coronavírus.