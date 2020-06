Esperança. E cautela

Do Diário do Grande ABC



11/06/2020 | 23:59



Poucas notícias trouxeram tanta esperança à sociedade brasileira quanto a anunciada ontem pelo governador João Doria (PSDB), de que o Estado caminha, a passos largos, rumo à produção em massa de vacina contra o novo coronavírus. O imunizante entrará em fase de teste em massa com humanos, a última antes de a fórmula seguir para a análise dos órgãos de aprovação. A expectativa e a confiança são tão altas que o tucano ousou estabelecer prazo para que comece a ser aplicada na população: junho de 2021, daqui a exatamente um ano! É preciso, todavia, acautelar-se. Manter o otimismo na alma e a prudência nas ações.

A angústia do cidadão, que em alguns casos já se aproxima de três meses em confinamento, tem precipitado comportamentos bastante temerosos e inapropriados no momento em que, diferentemente do que ocorre nos outros países, o Brasil ainda registra curva ascendente de casos e mortes provocados pelo novo coronavírus. Pode-se compreender perfeitamente o estado de espírito da população. Todavia, as boas notícias não podem ser utilizadas como argumento para se atropelar o desenrolar dos fatos.

Em tempos duros como os de uma pandemia, onde a quase totalidade do conjunto de informações disponíveis é altamente negativa, torna-se muito difícil deixar de se contaminar pela empolgação diante do indício, ainda que mínimo, de que adversário tão terrível quanto o micro-organismo causador da Covid-19 não é invencível.

Porém, recomenda-se conter a euforia e reprimir o entusiasmo até que os últimos testes sejam concluídos, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorize sua aplicação em massa e o Instituto Butantan produza as doses necessárias para preservar os brasileiros do novo coronavírus. Até que todos tenham tomado a vacina, nenhuma regra profilática deve ser negligenciada. O caminho ainda é longo e os percalços se mantêm à espreita. Há esperança no horizonte, mas os tempos ainda são de cautela máxima. Para que o maior número possível de pessoas consiga comemorar a vitória final contra o novo coronavírus.