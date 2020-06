Kiko extravasa e se irrita no Consórcio

Raphael Rocha

12/06/2020



A assembleia extraordinária realizada na quarta-feira no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, para avaliar os impactos da decisão do governo do Estado de levar a região para a Fase 2 (laranja) do Plano São Paulo, foi marcada pela revolta do prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB). De perfil pacato, o tucano se exaltou com os colegas. Reclamou de sua cidade não ter recebido leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sugeriu a existência de boicote à sua pessoa, criticou os demais prefeitos – inclusive seu padrinho político, Orlando Morando (PSDB), de São Bernardo. Quem fala o que quer, ouve o que não quer, já prega o ditado. E Kiko ouviu de todos. Foi uma saraivada de críticas ao comentário de Kiko. Teve prefeito que sugeriu que Kiko tinha de levantar da cadeira e batalhar por recursos à sua cidade, não apenas esperar a boa vontade do Estado ou ficar no reboque de pleitos de São Bernardo.

Pesos e medidas

Durante o ataque, o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), partiu para cima do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), dizendo que quando houve crise institucional no Consórcio Intermunicipal sob gestão de Morando, ele foi o único que ficou do lado do então presidente e que, por isso, Morando deveria retribuir. Morando rebateu, dizendo que já luta bastante na batalha contra a Covid-19 em seu município e que não poderia fazer trabalho de outro prefeito, que é defender os interesses de seu município. Todos concordaram com Morando. O clima ficou tão ruim que foi preciso terminar a assembleia extraordinária virtual.

MDB – 1

O MDB de São Caetano se articula para ter um nome próprio na corrida majoritária na eleição deste ano. Depois da debandada – saíram os vereadores Pio Mielo (PSDB), Suely Nogueira (Podemos) e Sidão da Padaria (PSD) –, a sigla na cidade tenta se reorganizar. Segundo o coordenador regional do MDB, Bruno Gabriel, três figuras estão na disputa para capitanear projeto solo no município.



MDB – 2

Em São Bernardo, o MDB confirmou a filiação do coronel Carlos Alberto dos Santos, ex-secretário de Segurança Pública do governo de Orlando Morando (PSDB), para ser candidato a vereador na eleição deste ano. “Conquista muito importante para nosso partido. A chapa de pré-candidatos tem 52 nomes, vamos escolher 42, temos participação gigantesca de mulheres, com 22 nomes”, discorreu Bruno Gabriel, coordenador regional do MDB. Em São Bernardo, o partido apoiará a tentativa de reeleição de Morando.



Papai de novo

Por falar no presidente da Câmara de São Caetano, Pio Mielo (PSDB), o tucano será pai pela segunda vez. Sua mulher, Caroline Ive Sena Manfrin Mielo, está grávida do segundo filho do casal, que já tem Matheus, de 8 anos. Uma coisa é certa, segundo Pio: será corintiano, como toda a família.



Diálogo

Pré-candidato a prefeito de Mauá pelo PTB, o ex-deputado federal Wagner Rubinelli iniciou diálogo para eventual composição com outro pré-prefeiturável da cidade, Luizão da Comunidade (Cidadania). A conversa aconteceu ontem, com objetivo de juntar forças de olho em uma vaga no segundo turno. Participaram da conversa o vereador Fernando Rubinelli (PTB) e o presidente do Cidadania de Mauá, José Soares dos Reis.



Nova casa

O empresário Nilton de Paula havia se colocado como pré-candidato à Prefeitura de Rio Grande da Serra no fim do ano passado pelo PSDB. Seu projeto eleitoral permanece, ele quer tentar suceder o prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), mas por outro partido: o PV. Ele trocou de legenda às vésperas do fim do prazo de mudança eleitoral.