Entre os grandes

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/06/2020 | 23:55



A Portuguesa tem um museu e acervo históricos exemplares, com muito trabalho neste ano centenário. Fica a dica: visitem o museu, no Canindé, aberto aos sábados, das 11h às 14h.

A entrada é franca.



A Portuguesa foi fundada no dia 14 de agosto de 1920. A data remete à histórica Batalha de Aljubarrota, em que Portugal tornou-se independente da Espanha em 1385.

O clube nasceu da fusão de cinco times de futebol de São Paulo com origem portuguesa: Lusíadas FC, EC Lusitano, AA 5 de Outubro, AA Marquês de Pombal e Portugal Marinhense.

O futebol foi seu ponto forte. As duas conquistas do Torneio Rio-São Paulo, em 1952 e 1955, fizeram a Portuguesa ser o time-base da seleção brasileira.

Fora dos gramados, o clube tem história no ciclismo e no hóquei.

Nota – No ciclismo, a presença de um esportista campeão da Portuguesa, que também fez história em Santo André: Antonio Alba (São Paulo, SP, 19-9-1936 – Santo André, 27-12-2019).

Ano passado, Alba foi entrevistado pela Portuguesa, deixando uma gravação que deverá

ser divulgada por ocasião dos festejos do centenário da agremiação.

Diário há meio século

Sexta-feira, 12 de junho de 1970; ano 12; edição 1257

Manchete – Sequestrado, no Rio de Janeiro, o embaixador da Alemanha, Ehrenfried Von Holleben. Um agente de segurança do embaixador foi morto e outro, ferido gravemente.

Santo André – Crianças arriscam a vida na ida à escola. As mães estão revoltadas. É o cruzamento da angústia: Avenida Dom Pedro II com a Rua Rosa Siqueira, no bairro Campestre.

Ali funciona escola primária do Sesi nas dependências da indústria Pollone. A queixa maior é pela retirada do guarda de trânsito do local.

Em 12 de junho de...

1920 – Martim Francisco de Andrada ofereceu ao Museu Paulista, no Ipiranga, um mapa antigo da Capitania de São Vicente acompanhado de comentários autografados de José Bonifácio, patriarca da Independência. 1930 – Comissões da Câmara de São Bernardo oferecem par eceres favoráveis ao projeto de lei que cria o imposto de estrada de rodagem sobre os terrenos com frente para a Avenida Wilson nos trechos asfaltados. Nota – Os trechos referem-se à atual Avenida Goiás. 1965 – Clube Panelinha, de Santo André, inaugura sua nova sede, na Avenida Portugal. 1975 – Instalado o Consulti (Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento da Grande são Paulo), do qual faziam parte os prefeitos locais. Hoje Dia dos Namorados Dia contra o trabalho infantil Dia do Correio Aéreo Nacional. A data refere-se a 12 de junho de 1931. Naquele dia, os tenentes Casimiro Montenegro Filho e Nélson Freire Lavenère-Wanderley partiram do Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, rumo à cidade de São Paulo, realizando a primeira viagem de um correio aéreo no País.

Santos do Dia