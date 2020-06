Shopping em SP reabre antes da hora combinada com a Prefeitura

11/06/2020 | 18:23



Com funcionários medindo a temperatura de quem entrava e faixas na calçada para organizar a fila, o Shopping Pátio Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo, abriu antes do horário que havia sido combinado com a Prefeitura, 16h. Às 15h40, frequentadores já podiam ter acesso ao centro de compras, embora apenas algumas lojas do interior do local já tivessem com as portas abertas.

Dentro do estabelecimento, os corredores estão com adesivos no chão, para organizar o fluxo de clientes e evitar aglomerações. As filas para o acesso ao shopping, no começo da tarde, eram de menos de dez pessoas, e a espera para o acesso não chegava a durar um minuto. Nós acessos pelas garagens, também havia controles de acesso.

A cozinheira Márcia Patrícia, de 41 anos, que esteve na fila, disse que precisava ir em uma loja do shopping. "A gente se preocupa um pouco, mas já precisava reabrir", afirmou. O Estadão fez contato com a assessoria do shopping para saber do motivo da abertura antes da hora e aguarda posicionamento.